VRAĆAMO ŽIVOT I NADU U BANAT Vučić: Vang je bio blizu Poljske! Crtao mi je... Mi smo se borili i rekli daćemo vam najbolje uslove

ZRENJANIN - Vraćamo život i nadu Banatu, da bude bogat, da Srbija dalje napreduje, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić po potpisivanju sporazuma o izgradnji kineske kompanije za proizvodnju guma u Zrenjaninu.

1 / 8 Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je izrazio veliko zadovoljstvo dolaskom kineskog investitora i istakao da će, ako za 25 dana u Kini potpiše i ugovor o toj investiciji sa predsednikom Kine Si Djipingom, Zrenjanin ali i ceo Banat moći da se raduju. On je danas u Zrenjaninu prisustvovao ceremoniji potpisivanja sporazuma za izgradnju fabrike guma kineske kompanije, koja će uložiti 950 miliona dolara, a proizvodiće više od 13 miliona guma godišnje.

Predsednik je podsetio da su u trci za kinesku investiciju bile i Poljska i Češka, ali da je na kraju Srbija uspela da privuče kineskog investitora.

"Borili smo se iz dana u dan. Rekao sam da će imati najpovoljnije uslove i da dođu u srednji Banat. Hoćemo da vratimo, život, nadu, da Banat bude bogat", rekao je Vučić. On je naglasio da će sa tom kompanijom doći i veliki broj dobavljača, kompanija koje sarađuju sa "Shandong Linglong".

foto: Tanjug/Rade Prelić

Srbija 2. po rastu BDP u Evropi

Srbija je po rastu BDP na drugom mestu u Evropi u drugog kvartalu, odmah iza Poljske, a deli treće mesto sa Mađarskom, kada je u pitanju prvo polugodište 2018. godine, posle Irske i Poljske, rekao je Vučić i dodao da se istovremeno javni dug zemlje smanjuje, da će do kraja godine moći da ide i ispod 50 odsto, da Srbija šest godina ima najčvršću valutu i na istom je nivou za sve to vreme i ima stopu rasta mimo očekivanja i MMF i Svetske banke.

Kako je rekao, ponosan je na građane, na penzionere. . . na sve one koji su verovali i znali da će se doći do rezultata, i naveo da bez njihove podrške tih rezultata ne bi bilo. On je kineskim prijateljima, partnerima i investitorima, poželeo da ostanu dugo u Srbiji, da zajedno radimo i da Srbija nastavi da se ubrzano razvija, poručio im je da su Zrenjanin, Beograd i Srbija njihova druga kuća....

Suficit u budžetu

Predsednik je ponovio da Srbija ima suficit u budžetu, a da će udeo javnog duga u BDP-u do kraja godine biti ospod 50 odsto.

Uz smanjenu nezaposlenost, imamo treći rast u Evropi, a samo su Irska i Poljska ispred Srbije, podvukao je predsednik i dodao da je ponosan zbog tih rezultata. "Polako, ali sigurno rezultati dolaze na videlo. To su činjenice, šta god neko govorio", rekao je Vučić.

foto: Tanjug/Rade Prelić

"U prvih 6 meseci 1,4 mlrd evra direktnih stranih investicija"

Srbija u prvi šest meseci ove godine ima 1,404 milijarde evra direktnih stranih investicija, što je 15,6 odsto više nego u istom periodu lane, izjavio je Vučić. Podsetio je, istovremeno, da je prethodna godina bila rekordna po tom pitanju i to bez velikih privatizacija. Vučić je ponovio da je srećan zbog potpisanog sporazuma, a da će sreća biti potpuna kada ugovor bude potpisan i da se nada da će do toga i doći tokom njegove posete Kini, 18. ili 19. septembra.

Ako se taj ugovor potpiše u prisusustvu kineskog predsednika Sija, onda znam da je Zrenjanin dobio ne samo nadu već i sigurnu budućnost i novu priliku", rekao je Vučić. Dodao je da će sa kineskom kompanijom doći i veći broj dobavljača, kao i da će biti posla i za naše špeditere.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Rade Prelić)

Kurir

Autor: Kurir