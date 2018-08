VUČIĆ: Da rešimo i Bor, pa da se malo odmorim...

ZRENJANIN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas nadu da će poput Smedereva biti rešen i Bor, a nasmejalo ga je, kaže, kada je video da lideri Saveza za Srbiju "optužuju državu da rasprodaje državnu imovinu".

"Pa, oni su sve rasprodali, uništili... U Banatu kamen na kamenu nije ostao, u Zrenjaninu, Pančevu, Kikindi... Dovodimo kompanije u Pančevo, kinesku kompaniju u Zrenjanin, moramo da nastavimo da radimo", rekao je Vučić.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Kako je rekao, u Nišu do pre nekoliko godina nije bilo ničeg sem "Filipa Morisa", i to sa pet puta manje radnika, a sada tamo radi šest novih fabrika, koje je on doveo. "Šest fabrika koje je taj Vučić, koji je za sve kriv doveo", rekao je Vučić.

Dve, kaže, otvara krajem septembra, Cumtobel i Imi.

"Sad će da kažu - evo, peru, čiste grad... Pa, šta god, neka rade, a fabrike stižu, ljudi se zapošljavaju, radiće", podvukao je.

foto: Tanjug/Rade Prelić

To će, kaže, značiti i više novca za grad, za osvetljenje, za turiste iz Bugarske koji će doći da potroše novac, za naše građane, kako bi nam ljudi ostali na jugu.

Sve vreme se, kaže, priča o granici sa Albanijom, a malo se govori o tome šta nam je sa delom zemlje prema granici sa Bugarskom, sa BiH, koliko ljudi imamo na istoku prema Rumuniji, gde su pojedina sela prazna...

foto: Tanjug/Rade Prelić

"Zato i čekam da, početkom sledeće nedelje, otvorimo ponude za RTB Bor i da budemo zadovoljni. Onda slede teški razgovori oko ugovora, da i Bor rešimo, kao i Smederevo, i onda mogu malo da se odmaram", rekao je predsednik.

