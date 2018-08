MINISTAR MALI UOČI RAZGOVORA SA MMF: Ima para za povećanje i plata i penzija

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da očekuje da se u razgovorima sa MMF, čija kompletna delegacija dolazi u Srbiju sredinom septembra, definiše visina povećanja i plata u javnom sektoru i penzija.

Mali će danas razgovarati sa predstavnicima MMF u Srbiji, a kompletna delegacija te finansijske institucije doći će u Beograd polovinom septembra.

"Tada ćemo razgovarati o detaljima vezanim za povećanje plata i penzija koje nas očekuju od jeseni. U tim razgovorima očekujem da definišemo visinu povećanja i plata u javnom sektoru i penzija i da uskoro sa dobrim vestima obradujemo građane", rekao je Mali za TV Prva.

Istakao je da novca za povećanje ima i da je u sedam meseci ove godine suficit u budžetu veći od 49 milijardi dinara, odnosno oko 450 miliona evra.

Podsetio je da je rast BDP-a u prvih šest meseci ove godine 4,5 odsto, što je Srbiju svrstalo među prve tri zemlje u Evropi po rastu privrede.

Takođe, Srbija u prvoj polovini ove godine ima 1,4 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je za 15,6 odsto više nego u istom periodu 2017, koja je bila rekordna, podvukao je ministar.

"Imamo novca da povećamo i plate i penzije i da kažemo hvala najstaijim sugrađanima koji su podneli najteži teret reformi", rekao je Mali.

On je najavio i da će zajedno sa ministrom za rad Zoranom Djorđevićem sledeće sedmice započeti razgovore sa sindikatima i poslodavcima u vezi sa povećanjem minimalne cene rada. "Mislim da ćemo naći zajedničko rešenje i očekujemo povećanje minimalne cene rada i ove godine", rekao je Mali.

foto: Ministarstvo finansija

Nije mogao da precizira koliko bi to povećanje moglo da bude, ali je istakao da će biti zadovoljavajuće i za državu i za sindikate i poslodavce.

Mali je apelovao na sve da plaćaju porez, jer se taj novac ulaže u gradnju auto-puteva, vrtića, škola, bolnica, povećanje plata i penzija.

Kako je rekao, sramota je ako neko radi, a ne izda fisklani račun.

Istakao je da je rast građevisnke industrije u prvoj polovini godine 25 odsto.

Govoreći o izgradnji nacionalnog stadiona, Mali je kazao da taj stadion nije samo fudbal.

- To je još jedan pokretač razvoja tog dela Beograda i Srbije, kao što je to bio i 'Beograd na vodi'. Očekujemo da do kraja naredne godine bude završeno projektovanje, kako bi nakon toga krenuli u izgradnju", rekao je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

