ZLATNA GROZNICA: Srbija spakovala 20 tona zlata, Hrvati u rezervama nemaju NI GRAM

Pad cene zlata na svetskim berzama u poslednjih nekoliko meseci izazvao je pravu jagmu za ovim plemenitim metalom, pa su mnoge zemlje krenule da gomilaju svoje rezerve.

Jedna od zemalja koja je u poslednja tri meseca znatno uvećala rezerve zlata, i to za čak 66 tona, jeste Rusija, pa su tako one dostigle 1.944 tone, odnosno vrednost od 76 milijardi dolara. Iako su u poređenju sa SAD i Nemačkom, koje imaju najveće rezerve zlatnih poluga, rezerve zlata Srbije od 19,8 tona zanemarljive, ona je ipak zemlja s najvećom količinom ovog dragocenog metala u odnosu na sve zemlje bivše Jugoslavije. Samo za poslednjih šest godina Narodna banka Srbije je povećala rezerve u zlatu za 5,12 tona, to jest skoro za 26 odsto. Interesantna je i činjenica da Hrvatska u rezervi nema ni gram!

Nenad Gujaničić, glavni broker u kompaniji "Momentum sekjuritis", ističe da je u poslednjih nekoliko meseci došlo do pada cene zlata, delimično i pod uticajem jačanja kursa dolara, pa je to verovatno dodatni stimulans za kupovinu ovog plemenitog metala, koji predstavlja najbolju zaštitu imovine u uslovima krize i visoke inflacije.



- Cena zlata je najveća kada su prisutne velike geopolitičke tenzije, krize, ratovi... Zlato ne donosi nikakav prinos poput štednje u banci, kupovine obveznica i slično, stoga je najpopularnije kada su veliki rizici po očuvanje vrednosti finansijske i svake druge imovine. Trenutna cena zlata je na najnižem nivou u poslednjih godinu dana - kaže Gujaničić i dodaje da je učešće zlata u deviznim rezervama NBS predmet strategije o formiranju deviznih rezervi, ali njegov udeo u ukupnim deviznim rezervama nije veliki, pa i nema previše značaja informacija da u apsolutnim brojevima imamo najveće zalihe na prostorima eks-Ju.

foto: Media Centar

U NBS, na čijem je čelu Jorgovanka Tabaković, ističu da su na kraju jula 2018. u svojim rezervama imali 19,83 tone zlata, ukupne vrednosti 664,5 miliona evra, što čini šest odsto ukupnih deviznih rezervi.



- NBS nije prodavala zlato od 2005, već je kontinuirano povećavala učešće zlata u deviznim rezervama kupovinama zlata iz domaće proizvodnje - kažu u NBS i dodaju da ovaj plemeniti metal, između ostalog, služi kao garancija poverenja u centralnu banku, naročito u izazovnim vremenima:



- Zlato kao klasa aktive u strukturi deviznih rezervi neke centralne banke omogućuje smanjenje rizika i očuvanje vrednosti investicija.



Ljubomir Madžar

Rusi gomilaju zlato jer ne

mogu da ga povoljno prodaju Ekonomista Ljubomir Madžar ističe više razloga što Rusija poslednjih meseci gomila zlatne poluge:

- Rusija je veliki proizvođač zlata i jedan od razloga zašto ga akumuliraju vidim u tome što ne mogu povoljno da ga prodaju. Drugo, ako je cena zlata niska, možda hoće da sačeka da se preokrenu trendovi cena. Treći razlog za gomilanje zlata je moguća politička nestabilnost i odbrambena nesigurnost, zato što se NATO primakao ruskim granicama, a u takvim periodima zlato se čuva kao neka vrsta garancije za teška vremena koja mogu da dođu.

foto: Media Centar



Najveće zalihe zlata

SAD 8.133

Nemačka 3.369

MMF 2.814

Italija 2.451

Francuska 2.436

Rusija 1.944

Kina 1.842

* Iznosi su u tonama



Koliko ko u regionu ima zlata:

Srbija 19,8

Makedonija 6,9

Slovenija 3,2

Mađarska 3,1

Albanija 1,6

Hrvatska 0

* Iznosi su u tonama

Izvor: Svetsko veće za zlato

Kurir.rs/Slavica Tomčić

Foto:Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir