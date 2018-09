ZA OVO DRVO VEROVATNO NISTE ČULI: Za 3 godine od njega možete zaraditi i do 50.000 evra! Ljubiša Tošić je živi primer!

Ljubiša Tošić, iz sela Trnavska reka, u okolini Preševa gaji brzorastuće drvo paulovniju, od čije prodaje, kako kaže, za tri godine može da se zaradi i do 50.000 evra.

Tošić pojašnjava da je to veoma interesantan posao, pogotovu za ljude iz manje razvijenih mesta, jer može da bude glavni izvor prihoda, čak, kako kaže, u rangu toga da su otkrili gasno nalazište na svom imanju.

- Toliko brzo raste da za tri godine uzgajanja na jednom hektaru može da se zaradi i 50.000 evra. Sadnice se uzgajaju pod specijalnim led svetlima. Paulovnija može da se sadi na njivama najviše do 1.200 metara nadmorske visine i za godinu dana poraste četiri metra - pojašnjava Tošić.



On dodaje da je u staklenik i sadnice uložio 25.000 evra i da očekuje da će mu se ta investicija višestruko isplatiti i vratiti mnogo više.

Ljubiša se nikada nije bavio klasičnom poljoprivredom, već je ranijih godina otkupljivao šumske plodove za slovenačku firmu.

Ideju o gajenju hibrida paulovnije u Evropi su promovisali Nemci, jer je ova biljka njima potrebna kao energent. Metar kubni paulovnije, zamenjuje metar mrkog uglja.

Tako su nemački biznismeni počeli da zakupljuju parcele po Ukrajini, Rumuniji i Moldaviji, kako bi sadili paulovniju. Onda su i Bugari počeli to isto da rade, pa se interesovanje prenelo u Vojvodinu i Makedoniju, i na kraju na jug Srbije, kod Ljubiše Tošića.

- Na plantažama svojih prijatelja sam to posmatrao i stvarno se uverio da za jednu godinu biljka poraste četiri metra. Kao i svaka biljka traži negu i navodnjavanje. Nešto je između bukve i topole. Ako se čeka osam godina da drvo izraste, onda je najbolji je za izradu nameštaja i muzičkih instrumenata. U Kini postoji običaj da kad se rodi žensko dete otac posadi drvo, i kad dođe vreme za udaju od njega pravi nameštaj. Inače, paulovnije se seku posle jedne godine do zemlje. To je tzv. čepovanje. Onda opet rastu sve više i više. Izuzetno su kalorično drvo. Gore kao plin. Lišće se koristi kao stočna ishrana. Od sve te biljne mase se prave briketi, tj. pelet. Mogu da se sade tokom cele godine. Postoji mogućnost da se seku najmanje deset puta i da opet rastu - navodi Tošić.

(Kurir.rs/Telegraf/S.T. Foto: Profimedia)

