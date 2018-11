ČADEŽ: Na Merdaru obično prođe 70-100 kamiona, a juče ni 10

BEOGRAD - Na administrativnom prelazu Merdare juče nije prošao nijedan kamion a na ostalim prelazima oko sedam ili devet kamiona, kaže predsednik PKS Marko Čadež.

To je potvrda da je vanredna situacija, jer je uobičajen broj kamiona između 70 i 100, rekao je Čadež.



Najavio je da će 3. decembra sa komesarom Johanesom Hanom boraviti u Prištini, gde će u funkciji predsednika Upravnog odbora regionalne komore Zapadnog Balkana pokušati da razgovara na tu temu i zaštiti kompanije u svim ekonomijama regiona.

Odgovarajući na pitanje novinara koliko je odluka prištinskih vlasti da carinu na srpsku robu poveća na 100 odsto pogubna za srpsku ekonomiju, Čadež kaže da prebacivanje političke agende na ekonomski teren šteti ne samo našoj ekonomiji nego i ekonomiji na Kosovu i u regionu.



"Imate rast cena iz dana u dan osnovnih prehrambenih proizvoda na KiM. Takođe, sirovina koju kosovski proizvođači koriste dolazi iz Srbije, jer je konkurentna, bliža i transport je jeftiniji i zato među nama postoji ta vrsta saradnje", ukazao je Čadež i dodao "morate baš da ne razumete kako privreda funkcioniše da bi doneli ovakvu meru".



Čadež je ponovio da je ta odluka Prištine nerazumna, neracionalna i politička, i koju on, kao neko ko zastupa privredu, ne može da objasni.



Na konstatciju novinara da je Priština objavila "trgovinski rat", Čadež kaže da on to ne bi nazvao "trgovinskim ratom", iz razloga što Srbija nije reagovala na način da kreira dalju nestabilnost.

"Mi pokušavamo sa našim međunarodnim partnerima da razgovaramo i da stanje vratimo kakvo je bilo, da se poštuju potpisani sporazumi, kao što su CEFTA i sporazum o stabilnosti i pridruživanju i mnogi drugi", naveo je Čadež.



Ukazao je da su u poslednjih nekoliko sati pojedine odluke prištinske vlasti prešle iz ekonomskog okvira u bezbednosna i politička pitanja.



"To je ono što nas plaši. Plaši i kompanije na KiM. Ja sam svaki dan u kontaktu sa kompanijama na KiM i imamo dobru saradnju, jer svaka nestabilnost ugrožava posao, investicije, partnere sa kojima saradjujete i to je nešto što može da se i te kako negativno odrazi na region", objasnio je Čadež.

Čadež navodi da Vlada neće preuzimati kontramere, iako veruje da postoji niz mera koje se mogu sprovesti, ali da je odluka Vlade da deluje odgovorno, da stabilizuje, a ne da destabilizuje i da ne odgovori na provokacije koje su više političke nego ekonomske.



"Ne postoji uspeh Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Albanije, ako je jedna od tih zemalja nestabilna", zaključio je Čadež.

