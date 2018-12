BEOGRAD - Prosečna plata u Srbiji će već u januar biti 465 evra, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Kada uporedimo sa platama koje smo nasledili od 330 evra, izvinite je l to mala razlika - 26 ili 27 odsto razlika", rekao je Vučić gostujući na Pinku.

"Zar mislite da preko noći to može da bude 1.500 evra, e pa ne može. To je nemoguće, taj koji vam to kaže, taj vas laže". naveo je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir