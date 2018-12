MIHAJLOVIĆEVA SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE: Obišli deo Koridora 10 u Grdeličkoj klisuru (FOTO)

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović obišla je sa šefom kancelarije Svetske banke Stivenom Ndegvom deonicu Koridora 10 u Grdeličkoj klisuri.

Mihajlović i Ndegva, zajedno sa direktorom "Koridora Srbije" Zoranom Babićem i predsednikom opštine Vladičin Han, obišli su završenu deonicu od 5,7 kilometara, od tunela "Manajle" do Vladičinog Hana, za koju su radovi finansirani iz kredita Svetske banke.

Ndegva je u izjavi novinarima kazao da je izgradnja te deonice od velike ekonomske koristi za lokalno stanovništvo i to kako za vreme izgradnje, tako i za budućnost. Čestitao je Vladi Srbije što je u saradnji sa lokalnim stanovništvom postigla nešto kroz ovaj projekat koji je finansirala Svetska banka i to na zahtev lokalnog stanovništva, odnosno što je osvetljen most na ovom potezu, koji je, kako kaže, postao simbol ovog kraja Srbije.

Mihajlović je kazala da joj je drago što je direktor Svetske banke u obilasku deonice Koridora 10 posebno zato što je deonica od tunela Manojle do Vladičinog Hana, koja je finansirana iz kredita Svetske banke, garancijom Vlade Srbije uspešno završena.

"Ono što je još važnije od partnerstva koje Srbija ima sa Svetskom bankom, koje u svakom projektu pokazuje rezultat, jeste partnerstvo sa lokalnom zajednicom - mi radimo zajedno: Koridori, Vlada Srbije, lokalne zajednice i Svetska banka", navela je Mihajlović.

Istakla je da je to ono što daje rezultate i podsetila da je na južnom kraku iz kredita Svetske banke isfinansirano ukupno 204 miliona evra projekata, zajedno sa 52 miliona koliko je izdvojeno za deonicu koju su danas obišli.

"Most Vrla je simbol Vladičinog Hana, ali i cele Srbije - uvek osvetljen i pokazuje velike graditeljske napore svih onih koji su učestvovali u ovom projektu od državnog interesa", kazala je Mihajlović.

Pre obilaska deonice Koridora 10, održan je sastanak ministarke i delegacije Svetske banke koju predvodi Ndegva u kampu u Kržincima, gde je privremeno izmešten kabinet Ministarstva građevinarstva, soabraćaja i infrastrukture.

