KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI AERODROMA - ASCE: Panel diskusije i prezentacije u kojima će učestvovati rukovodioci najvišeg ranga iz avio-industrije

Tango Six Events, deo Tango Six Grupe, najavljuje konferenciju Airport Security Convention and Exhibition (ASCE), koja će biti održana 19. i 20. decembra 2018. godine u hotelu „Hilton“ u Beogradu.



ASCE je prva konferencija o bezbednosti aerodroma ove veličine u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, koja za cilj ima da okupi regionalne aerodrome, proizvođače i kompanije iz domena bezbednosti aerodroma kako bi predstavili svoje planove, proizvode, razvojne strategije i kako bi se stvorila platforma za diskusiju o ovom bitnom segmentu industrije.

Konferenciju čine panel diskusije i prezentacije u kojima će učestvovati rukovodioci najvišeg ranga koji predstavljaju regionalne aerodrome, kompanije koje posluju u domenu bezbednosti aerodroma, ali i proizvođače bezbednosnih proizvoda i softvera. Preko 300 delegata iskoristiće ovaj forum da pomere granice saradnje, inovacije i razvoja biznisa u regiji jugoistočne Evrope. Takođe, ispred glavne konferencijske sale biće postavljen izložbeni prostor sa štandovima sponzora gde će svi zaintresovani biti u prilici da se bliže upoznaju sa njihovim specifičnim delatnostima.

Prvu ASCE konferenciju organizuje Tango Six Events uz podršku Aerodroma „Nikola Tesla “kao generalnog pokrovitelja.



Više informacija, kao i agendu konferencije, možete pronaći na sajtu: https://asce.rs/

