MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: U 2018. završeno oko 100 kilometara auto-puta

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas je da je ove godine u zemlji izgrađeno blizu 100 kilometara auto-puta na Koridorima 10 i 11.

"Kada se računaju sve deonice koje su izgrađene, i na Koridoru 10 i na Koridoru 11, to je blizu 100 kilometara autoputa koje smo izgradili u 2018.

Pored deonica koje su već puštene u saobraćaja, do kraja godine planiramo da pustimo u saobraćaj dve deonice na Koridoru 11, od Obrenovca do Uba i deo od petlje Lajkovac do petlje Ljig", rekla je Mihajlovićeva gostujući na TV Hepi.

Ona je dodala da bi sada da između tih deonica nije deonica Ub-Lajkovac koja je građena od gline i blata i koja sad mora da se popravlja, bilo oko 100 kilometara autoputa od Obrenovca do Čačka, ali je najavila da će to sigurno biti završeno iduće godine".

Mihajlovićeva je podsetila da je na auto-putu kroz Grdeličku klisuru asfaltirano 24,5 kilometara od 26,3 kilometra trase, ali je navela da će saobraćaj biti pušten onda kad "Koridori Srbije" kažu da je sve bezbedno, jer se taj autoput radi ne za dve ili tri godine, nego za narednih 30 godina.

"Mi o završetku Koridora 10 govorimo tek sada, ali verujem da je mogao biti završen mnogo ranije. Nažalost, iako je bilo i para i projekata, nedostajalo je volje da se upregnu sve snage da se to završi i da se češće radi van kabineta", istakla je ministarka.

Kako je saopšteno iz njenog kabineta, ona je dodala da se Srbija već sad priprema za nove projekte, pre svega za izgradnju autoputa Preljina-Požega, koji počinje da se gradi 1. marta 2019.

"Za samu Srbiju možda je najvažniji Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Preljina, jer će povezati Koridor 10 i Koridor 11 i omogućiti bolje povezivanje delova centralne Srbije u kojima živi oko 500.000 ljudi", rekla je Zorana Mihajlović.

Ona je navela da je američka kompanija "Behtel", s kojom je potpisan memorandum za taj Moravski koridor, jedna je od najboljih svetskih kompanija, što znači da Srbija realizacijom projekta neće dobiti samo autoput već i najnovije znanje iz sveta o tome kako se gradi infrastruktura i kako se upravlja projektima.

