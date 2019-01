JEVTIĆ: Brza pruga Beograd-Budimpešta do 2023. godine

Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice s Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 kilometara na sat, biće završena do 2023.godine, izjavio je generalni direktor ''Infrastrukture železnice Srbije'' Miroljub Jevtić.

U intervjuu za RTS, on je sinoć naveo je da će radovi na deonici pruge od Stare Pazove do Novog Sada biti završeni do 2021.godine, posle ćega biti sprovedena elektrifikacija pruge i nabavljena nova vozila, a što predviđa ugovor potpisan s ruskim železnicama tokom jučerašnje posete predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji.

''Tako da ćemo 2023. godine moći da putujemo od Beograda do Budimpešte 200 kilometara na sat i u novim vozovima'', rekao je Jevtić.

Ugovor vredan 230 miliona evra, koji su potpisale Srbija i Rusija, predviđa modernizaciju srpske železnice, a deo kredita namenjen je i za rekonstrukciju pruge Beograd-Bar.

''U pitanju je deonica duga 210 kilometara od Valjeva do granice sa Crnom Gorom. Prvi put od 1976. godine pruga Beograd-Bar biće rekonstruisana i modernizovana u tom delu'', kazao je Jevtić i dodao da će nakon toga vozovi na toj pruzi dostizati brzinu od 100 kilometara na sat.

Iz ruskog kredita biće finansirana i izgradnja najsavremenijeg Dispečerskog centra za železnicu, a Jevtić je pojasnio da će ruska firma napraviti projekat za najmoderniji dispečerski centar odakle će se upravljati celokupnom železnicom.

''Kompjuterski će se u svakom trenutku određivati maksimalna brzina voza. Mašinovođa će u svojoj kabini imati kompletnu signalizaciju, neće morati da prati signale pored pruge, a za takvo upravljanje neophodan je moderan dispečerski centar'', naveo je Jevtić.

Upitan da li će to doprineti smanjenju saobraćajnih nesreća na srpskim prugama, Jevtić je kazao da će na brzim prugama biti značajno povećan nivo bezbednosti u saobraćaju.

Kada su u pitanju pruge koje nisu brze, istakao je da postoji strategija za svaki putni prelaz.

''Železnice Srbije će ove godine dobiti kredit od 13 miliona dolara od Svetske banke za 60 putnih prelaza, a konkurisaćemo za još pet miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj, tako da ćemo biti među vodećim zemljama u Evropi po broju obezbeđenih pružnih prelaza'', uveren je Jevtić.

(Kurir.rs/Tanjug)

