SUDITE SE ZA PATIKE OD 5.000 DINARA, POTPUNO JE BESPLATNO I NE TRAJE GODINAMA! Ovo trgovci u Srbiji ne žele da znate!

Prema podacima Udruženja potrošača Efektiva trgovci ne prihvataju više od 90 odsto opravdanih reklamacija.

Kupci se najčešće žale na kvalitet obuće, odeće i tehničkih uređaja.

Dejan Gavrilović iz Efektive kaže da u slučaju mobilnih telefona, ako se telefon sam od sebe pokvari, trgovac ima obavezu da vrati novac, da telefon popravi o svom trošku. Međutim, često se dešava da trgovac sam odlučuje šta je opravdana reklamacija, odnosno šta spada pod garanciju, a šta ne.



"Trgovci oko 90 odsto opravdanih reklamacija odbijaju. Ono što oni rade je da odgovore potrošaču u roku na reklamaciju, znajući da tržišna inspekcija samo tu ima ingerencije da reaguje, a sve ostalo se uglavnom svodi na to da garancija taj kvar ne obuhvata ili je potrošač kriv za njega“, kazao je Gavrilović.



On je gostujući na TV Prva rekao da je najveći problem nepoštovanje zakona, jer zakon propisuje da je teret dokazivanja kvara ili ispravnosti uređaja ili obuće na strani trgovca, a trgovci uglavnim odbijaju reklamaciju ne dokazujući potrošaču da je on u pravu. Gavrilović savetuje potrošačima da tuže trgovca ukoliko im neopravdano odbije reklamaciju.



"Obraćanje tržišnoj inspekciji i paradržavnim udruženjima potrošača sigurno neće imati nikakav efekat, a to znaju i potrošači koji su se obraćali njima. Ovde je problem što ljudi misle da ne treba da se sude za patike koje koštaju 5.000 dinara, to traje godinama, a uopšte nije tako. Postupak je potpuno besplatan, ne plaća se čak ni sudska taksa, a to je jedini način da ostvarite svoje pravo kada Ministarstvi trgovine jednostavno ne želi da sankcioniše nepoštenu poslovnu praksu“, kaže on i objašnjava da su paradržavna udruženja potrošača su ona koja su plaćena od strane Ministarstva trgovine da se bave nekim sporednim stvarima, a ne glavnim.



"Oni se u javnosti predstavljaju kao nezavisne organizacije. Svaki potrošač koji je pokušao preko njih da ostvari svoje pravo u tome nije uspeo, a Ministarstvo trgovine ne dozvoljava tržišnoj inspekciji da se bavi nepoštenom poslovnom praksom, to trgovci znaju i koriste tu neaktivnost inspekcije da bi potrošače uglavnim odbili“, zaključuje Gavrilović.

