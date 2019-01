MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: Uvodimo kamere na gradilišta koridora 10 i 11

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović je najavila danas da će do kraja sledeće nedelje biti postavljene kamene na svim gradilištima na koridorima 10 i 11, kako bi se ubrzali radovi.

"Mi ćemo do kraja sledeće nedelje imati poputno novu stvar na gradilištima, što nije bio slučaj do sada, nekima se to baš neće dopasti, imaćemo video nadzor na svim gradilištima Koridora 10 i Koridora 11 i to 24 sata dnevno", rekla je Mihajlović novinarima.

Kako je rekla, svi ćemo tako moći da vidimo kako se radi i da li se radi.

"Mislim da će to mnogo pomoći, da ne moramo da razmišljamo da li je neko nešto uradio ili nije", dodala je Mihajlović.

Naglasila je da će to pomoći da što pre završimo koridore.

Kada je reč o obilasku koridora početkom godine, što je ranije najavila, Mihajlović je rekla da će uskoro ponovo posetiti gradilište, ali nije htela da otkrije koje, jer želi da to bude iznenađenje.

Dodala je da će autoput u Grdeličkoj klisuri biti uskoro završen, kao i na istočnom kraku Koridora 10 i da se sada radi na preostalim kritičnim tačkama.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Kabinet potpredsednice vlade)

Autor: Kurir