OSIGURAVAJUĆE KUĆE NAPRAVILE HAOS MEĐU TURISTIČKIM AGENCIJAMA: Povećanje premije osiguranja nije javljeno na vreme?

Takav korak su obrazložili time da na neki način moraju da se zaštite, pa je poskupljenje usluga bio, tvrde, jedini logičan izbor.

Ipak, kako kažu u Asocijaciji nezavisnih turističkih agencija Srbije (ANTAS), odluka o poskupljenju je morala biti objavljena mnogo ranije, jer je su kasnim obaveštenjem o uvećanju cena mnoge agencije dovedene u ozbiljan takmac sa vremenom i nisu uspele da uplate nove premije do 25. januara do kada je bio rok. To se naročito odnosi na male turističke agencije, kojima je zbog malog broja putnika trošak od minimum 3.500 evra po novom cenovniku prevelik.



- Obaveštenje o novim cenama stiglo je tek posle Božića, a prve ponude od osiguravajućih društava počele su da pristižu od 12. januara. Mi smo tako dovedeni u cajtnot, a mnoge agencije su morale da uplate nove premije jer imaju ugovorene poslove i stare polise ne bi važile. Da je obaveštenje o poskupljenju stiglo ranije možda neke agencije ne bi u decembru sklapale poslove i ne bi avansirale hotele i drugi smeštaj - kazala je za Kurir Gordana Prodić, predsednik Upravnog odbora ANTAS.



Podsetimo, predstavnici asocijacija turističkih agencija ranije su upozorili da će odluka o povećanju premije ugroziti opstanak malih i srednjih turističkih agencija koje, kažu, ne mogu da ostvare prihod koji može da pokrije iznos godišnje premije.



- Kolege u manjim sredinama su ovom odlukom najviše pogođene, jer je za njih najniži iznos premije 3.500 evra plus pet odsto porez. Oni nemaju toliki promet jer ne žive u sredinama od milion ili pola miliona stanovnika - rekla je ranije Gordana Prodić.



Ona je dodala da turističke agencije traže da se visina premije određuje prema prometu, da se trenutna cifra premije smanji i da se premosti period do donošenja novog zakon koji se očekuje do 1. oktobra.

