ČADEŽ O POSLOVNOM FORUMU SRBIJE I SLOVENIJE: Najveći do sada, okupiće 600 učesnika

Predsednik privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je da će današnji Poslovni forum Srbija-Slovenija, treći po redu, biti najveći do sada do sada, jer će okupiti 600 učesnika i više od 400 slovenačkih i srpskih kompanija.Čadež je za RTS rekao da na će na forumu učestvovati kompanije iz prehrabrene, metalne industrije, a da je najviše kompanija iz IT sektora i turizma.

"Ovaj put vidimo da su kompanije iz tehnološko-inovativnog sektora i pogotovo iz turizma veoma zainteresovane za saradnju i da postoji ogroman prostor za saradnju", istakao je Čadež.

Napomenuo je i da su Slovenija i Srbija jedna drugoj medju 10 najvažnijih privrednih partnera i podsetio da su slovenačke investicije u Srbiju veće od milijardu evra. Dodalo je i da se slovenačka ekonomija otvara i za srpske privrednike i podsetio na "Кomtrejd" u Sloveniji koji zapošljava više od 600 IT inženjera. Prema njegovim rečima, u 2018. godini izvoz iz Srbije za Sloveniju iznosio je 572 miliona evra.

"Ukupna robna razmera, koja je dosta izbalansirana i uravnotežena, iz godine u godinu raste, a ovo je druga godina da smo prešli milijardu evra ukupne robne razmere. Sam izvoz je porasto od 2017. godine za 15 odsto", istakao je predsednik PKS.

Podsetio je i na različiti proizvodi koje Srbija izvozi – od mašina, čelika, aluminijuma, plastičnih delova, prehrabrene industirje i ocenio da je Slovenija za Srbiju dobro i vredno tržište.

"Nama je važno da se su predsednici Borut Pahor i Aleksandar Vučić spremini da kroz razgovore ohrabre privrednike i stvore što bolje uslove za njihove poslovanje", kazao je Čadež.

Ocenio je kao važno i to što kompanije iz Slovanije, koje već posluju u Srbiji, reinvestiraju, ulažu ono što zarade u nova postrojenja, tako da profit ostaje u Srbiji i zapošljava se više ljudi. Napominuo je i da slovenačke kompanije traže srpske partnere u različitim sektorima, a najviše u IT industriji, prave zajedničke komapnije ili dogovore i tako nastupaju na zajedničkom tržištu.

Sa Slovenijom spoljnotrgovinsku razmenu obavlja, odnosno izvozi i uvozi, više od 4.200 srpskih kompanija, a u Srbiji je registrovano 1.660 firmi i preduzetnika sa ; većinskim kapitalom pravnih i fizičkih lica iz Slovenije i evidentirano više od 400 investicija slovenačkih kompanija.

Prema analizama PKS, značajne su mogućnosti za povećanje izvoza industrijskih proizvoda kao što su: plastika i proizvodi od plastike, nameštaj i delovi za nameštaj, aluminijum i proizvodi od aluminijuma, olovo i proizvodi od olova, mlečni proizvodi, voće, povrće, konditorski proizvodi i životinjska hrana.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir