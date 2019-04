VUČIĆ U BRANIČEVSKOM OKRUGU: Stabilne finansije, suficit u budžetu 4. godinu zaredom! Rudnik Jasenovac nećemo zatvoriti

PETROVAC NA MLAVI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Petrovcu na Mlavi, gde boravi u sklopu kampanje "Budućnost Srbija", da je Srbija danas postala normalna zemlja, sa stabilnim finansijama, što ranije nije bio slučaj.

Vučić je na pitanje novinara kakav su budžet nasledili 2012. godine, rekao da je Srbija bila pred bankrotstvom, da su svi pogoni, fabrike bile uništene.

"Ne zaboravite samo jedan podatak - 2012. godine plaćali smo 61 odsto za penzije iz budžeta. To nijedna normalna zemlja ne može da izdrži. Danas je taj procenat oko 27 odsto, što znači da je veći broj zaposlenih ljudi, da plaćaju doprinose, da to ide iz Penzionog fonda koji se redovno i neuporedivo bolje finansira nego što je to bilo ranije", rekao je on.

Zahvaljući tome što je Srbija postala zemlja sa stabilnim finansijama danas možemo da govorimo o ulaganjima u puteve, u objekte od javnog značaja, podršci privatnom sektoru, dodao je on. "Velika je to razlika i sa ponosom mogu da kažem da četvrtu godinu za redom imamo suficit u budžetu što Srbija u istoriji nikad nije imala", zaključio je Vučić.

"Nećemo zatvoriti rudnik Jasenovac"

Vučić najavio je danas, tokom obraćanja građanima u Krepoljinu, da će država mnogo više novca ulagati u taj deo Srbije, kao i da neće zatvoriti rudnik mrkog uglja Jasenovac.

On je najavio da će sledeće nedelje u Zzagubicu doći Kinezi, da vide da li će investirati u fabriku, a ako neće - onda će to uraditi država.

Vučić je kazao da 250 porodica živi od tog rudnika i da, uprkos preporukama Svetske banke da se zatvori, država to neće uraditi pre nego što pronađe investitore koji će zaposliti 300 do 400 ljudi, kao i dok se ne reši pitanje fabrike investitora za fabriku FOŽ u Žagubici.

Napomenuo je da taj rudnik ima rezerve za još 30 godina eksploatacije.

Istakao je da će država ulagati u infrastrukturni razvoj Homolja i dodao da je to jedan od najleših delova naše zemlje, kao i da će se ulagati u turizam tog "bisera Srbije".

On je kazao da je država uložila pet miliona evra u rekonstrukciju puta Krepoljin - Žagubica i Krepoljin - Gornjak - Petrovac. "Nadam se da vam je sada bolje i da vidite da vam država posvetila pažnju Homolju".

Vučić je rekao da je to samo početak i da je potrebno uložiti još mnogo više novca, vodovodno snabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda i skundarnu kanalizaciju za šta je optrebno oko dva miliona evra. To je, dodaje, stvar koja će već ove godine biti rešavana. "Prvi put možete da vidite da je država spremna da uloži u ovaj kraj, danas imamo novca i ulagaće se sve više".

Predsednik je rekao da će se država boriti da se vrate ljudi iz inostranstva i da će se napraviti poseban program ili plan subvencije i podsticaja za njih da pokrenu biznis i da mogu i ovde da zarade novac.

- Borba za radna mesta je ključna, i ona se ne vodi testerama, ni razbijanjem stakala, maltretiranjem ljudi koji drugačije misle", naglasio je on.

Istakao da je da je onima koji bi da Srbiju razbijaju, bave se nasilje, teško da gledaju kako se Srbija oporavlja, gradi i napreduje.

- Jasno ćemo ti ljudima reći da ne može niko da radi kršeći ustav ili zakone, jer oni moraju da se poštuju", zaključio je Vučić.

Osvrćući se na pokušaj opozicije da nekog blokiraju da izađu i uđu u skupštinu grada Beograda, a ukazao je i na učestalo političko nasilje nad ženama, i rekao je: Moja poruka je da je Srbija je pravna država i da je kod nas demokratija oblik političkog režima. Sve je prihvaćeno ali ne i nasilje, vešala, testere, a i razbijanja neće biti u budućnosti u Srbiji", kazao je Vučić.

On je istakao da u fokusu moraju biti vredni ljudi, nova radna mesta i borba za investitore. Vučić je zahvalio na veličanstvenom dočeku i dodao da "neki ne mogu toliko ljudi da okupe ni u Beogradu ".

