SRBIN, GAZDA GRAĐEVINSKE FIRME, MUČI MUKU USRED BEČA: Meni su potrebni građevinski limari, ali mi Austrijanci ne daju da ih dovedem iz zemlje koja nije u EU! A ovi njihovi sa biroa nemaju pojma

BEČ - Jedan Srbin, vlasnik građevinske firme u Beču, ima problema da nađe radnu snagu koja je zvanično deficitarna u Austriji, ali, suprotno najavama, austrijske vlasti onemogućavaju dovođenje radne snage iz zemalja izvan EU.

"Meni su potrebni građevinski limari, jer se moja firma bavi tim poslom. U Austriji nedostaje takav profili radnika, i građevinski limar se nalazi na listi deficitarne radne snage koja je uvedena kako bi se navodno omogućilo privredi da dovodi radnu snagu iz trećih zemalja. Međutim, u praksi to nije baš tako", objašnjava vlasnik firme.

Nadležne vlasti, prema njegovim rečima, stalno odbijaju radnike za koje podnosi zahteve. "Iako su svi papiri za bodovanje prihvaćeni I kandidati osvojili dovoljno bodova, vlasti stalno traže dodatnu dokumentaciju, samo da bi onemogućili dolazak", tvrdi on.

Ističe da nije onako kako je najavila austrijska vlada da će privrednici za pokrivanje svojih potreba moći da dovode stručnu radnu snagu iz inostranstva, ako se njihov profil nalazi na listi deficitarne radne snage.

"Na birou rada trenutno imaju mali broj građevinskih limara, koji, međutim, ne znaju da rade svoj posao, iako imaju neke diplome, a uz to i ne žele da ga rade", kazao je on.

Naime, nezaposleni da ne bi izgubili pomoć države, moraju da se prijavljuju za otvorena radna mesta i probaju da rade, a mnogi koji to ne žele, odrade samo par dana, i vraćaju se na "državno jaslo".

"Zbog manjka radne snage, i moja firma ima probleme da ispuni sve sklopljene ugovore, a to me i sprečava da preuzimam još više poslova, što bi omogućilo rast moje firme, a zemlje dodatna primanja od poreza", istakao je on.

