POSAO IZ SNOVA: Kako da započnete sopstveni biznis u svetu nekretnina

Nema mnogo profesija u kojima ćete tokom prve godine rada obavljati na desetine poziva i sastanaka dnevno, a na kraju zaključiti ukupno pet poslova (ako imate sreće). Zato se i dešava da skoro 90 odsto agenata za nekretnine odustane od ovog posla u prvih pet godina rada.



Potrebno je mnogo znanja, planiranja i organizacije kako biste se ostvarili u ovom poslu. Ali ako ste spremni da se ozbiljno upustite u svet nekretnina, budite sigurni da ćete na kraju biti u prilici da živite i radite onako kako ste sanjali.



Mnogi od onih koji ulaze u posao sa nekretninama rade taj posao kao dodatni. Nekima se jednostavno dopada ideja da postanu sami svoj gazda i da zarađuju više novca.



Međutim, prva stvar koju bi trebalo da znate u vezi sa započinjanjem karijere agenta nekretnina jeste to da je u pitanju ozbiljan biznis! Bilo da ste samostalni agent ili radite u agenciji za prodaju nekretnina, ako želite da stignete do dobre zarade, morate da razmišljate kao biznismen, a to prvenstveno znači da morate da planirate.



Pre nego što postavite finansijske ciljeve za svoj posao, potrebno je da imate jasne finansijske ciljeve za svoj život. Razmotrite sledeće: kada želite da počnete sa radom, kada biste da završite, koliko novca biste voleli da zarađujete...



Želite li da se penzionišete u 65. godini? Hoćete li da platite deci školovanje u inostranstvu? Izračunajte koliko bi trebalo da zarađujete mesečno kako biste mogli da ostvarite svoje snove. Mnogo je lakše da krenete u posao kada tačno znate koji su vaši ciljevi i potrebe.



Sada, kada ste sve stavili na papir i izračunali koliko vam je tačno potrebno za najrealnija (ili najluđa) očekivanja, vreme je da uronite u posao.



Odakle da počnete?



Počnite tako što ćete sastaviti svoj biznis-plan, posebno obraćajući pažnju na stvari koje vas odvajaju od konkurencije. Dobro razmislite. Ovo je vreme da se vaš lični i poslovni identitet spoje u jedan i da to unovčite.



Najveća greška koju možete da napravite u ovom poslu jeste da se, kada se konačno izborite sa svim osnivačkim poteškoćama, zavalite u fotelju i čekate dobre prilike. Bez obzira na to kolike su vaše ambicije, ne zaboravite da je marketing deo posla koji nikada ne spava.



Razmišljajte strateški o tome šta se dešava na tržištu i budite spremni da ponudite nešto zaista vredno svojim potencijalnim klijentima, ko god i gde god oni bili.



Razmotrite sledeće: Šta vaš pristup poslu čini jedinstvenim, šta je to što nudite klijentima a niko drugi ne može, koji su najnoviji trendovi u prodaji i kupovini nekretnina, koji su kreativni načini za razgovor o ovim trendovima sa potencijalnim klijentima?



Kada definišete svoju jedinstvenu ponudu, usmerite sve marketinške aktivnosti usmerene prema klijentima.



Isto tako, ako ste do sada radili u agenciji, sigurno ste navikli da vreme uglavnom provodite sa klijentima. Marketing, administraciju i sve prateće detalje posla verovatno je obavljao neko drugi, a vi o njima niste mnogo ni razmišljali. Sada je vreme da sve uzmete u svoje ruke.



Vaš opstanak zavisi od vaše sposobnosti da upravljate svakim minutom posla. Recimo, pored brige o sklapanju poslova, moraćete da se posvetite i marketingu i traženju novih načina da se dopre do potencijalnih klijenata.



Srećom, ima dovoljno sjajnih, a dostupnih izvora i načina na koje agenti mogu da dođu do posla. Trik je u tome da umete da prepoznate šansu za posao kada je vidite, da izbegnete sve nepotrebne troškove i da učinite svoje putovanje kroz svet nekretnina što manje stresnim.



Prvo napravite web-sajt.



Za 44 odsto kupaca nekretnina prvi korak jeste da pogledaju ponudu na internetu. Bez obzira na to koliko se reklamirate lokalno, potebna vam je i web-prezentacija kako biste privukli i uključili digitalnu zajednicu.



Ovaj trošak će vam se višestruko isplatiti: možete da odete dalje tako što ćete pokrenuti svoj blog i razraditi strategiju na društvenim mrežama. I počnite da se javljate poznanicima, prijateljima – svima!



Džastin Sibi, vlasnik agencije iz Atlante „Sibi grup” (Seeby Group), kaže da je dobio posao vredan dva miliona dolara tako što je stupio u kontakt sa parom sa kojim se nije čuo 13 godina. Bilo mu je neprijatno da ih pozove, pa im je poslao razglednicu. Nije bio čak ni siguran da će ga se uopšte setiti. Ali desilo se da su njih dvoje baš tada želeli da prodaju kuću i kupe novu i obratili su se upravo Džastinu za pomoć.



Majk Penel je glavni agent u teksaškoj agenciji za nekretnine „Nu Home Source Realty“. On kaže:



„Ako čekate da kupovinu obave samo oni koji vam se trenutno javljaju, zaključićete svega tri odsto poslova. To će vam dati dovoljno novca da preživite, ali vaš cilj je mnogo viši. Morate da održavate veze sa svojim klijentima, da neprestano širite mrežu kontakata i da ih podsećate na sopstveno postojanje s vremena na vreme.”



Za ovo je idealan blog.



Kada se neka nova osoba uključi u diskusiju ili ostavi upit ili komentar, potrudite se da joj se javite i posvetite joj pažnju. Upoznajte svakoga ko pokaže interesovanje za vas, saznajte kakve su njihove potrebe i želje, čak i ako trenutno ništa ne kupuju niti prodaju.



Jednoga dana, kada se njihova situacija promeni, vi ćete biti prvi agent kojeg će se setiti. Budite agent koji je uvek tu za svoje bivše i buduće klijente i automatski ćete pobediti konkurenciju.



Na kraju, znajte da gotovo da ne postoji problem ili izazov sa kojim se neko već nije sreo i uspešno ga prevazišao. Čitajte, istražujte, razgovarajte sa kolegama. Najbolje za svakog profesionalca jeste da se dodatno obrazuje. Danas postoje škole usko specijalizovane za promet nekretnina, u kojima sva potrebna znanja imate na jednom mestu. Zato se pripremite i hrabro kročite u ovaj svet – zaista će vam promeniti život.



