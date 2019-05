VUČIĆ UŽIVO IZ OBRENOVCA, OBILAZI RADOVE: Veličanstven objekat, ponosan sam na sve koji rade na ovom projektu! U narednih 7 dana spajamo dve obale Save, a onda i Beograd sa Čačkom i Užicem! Čučkoviću, sećaš se, ovde ničeg nije bilo (FOTO)

BEOGRAD - Ovo je veličanstven objekat, ponosan sam na sve koji rade na ovom projektu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazeći jutros radove na izgradnji mosta preko Save i Kolubare.

- U narednih 7 dana spajamo dve obale Save, a onda i Beograd sa Čačkom i Užicem! Užasno teško, užasno skupo, ali naši kineski prijatelji ovo savladavaju sa lakoćom. Posle 70 godina sna ljudi iz zapadne i centralne Srbije, auto-put do Čačka biće gotov do kraja godine... Iako je čitav ovaj projekat trebalo da bude završen do 2020. godine, on će biti završen do Svetog Nikole ove godine da naši ljudi mogu već za Novu godinu ovim putem da idu na naš lepi Zlatibor, Taru... Ponosan sam na sve radnike koji ovde rade, ovde nema dana kašnjenja ni u dinamici rada, ni u plaćanju - rekao je Vučić obrativši se prisutnima.

- Seamdeset godina su ljudi čekali ovaj most i pitali zašto Tito nije hteo da ga pravi pa su pričali da je to zbog ideoloških razloga jer je u pitanju zapad Srbije. Ovo je most koji spaja Surčin i Obrenovac... Jel tako Drobnjak? Pa i ti onda možeš u Čačak... Kad se spoji... - rekao je Vučić obilazeći radove zajedno sa ambasadorkom Kine Čen Bo i predsednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem.

- Čučkoviću, sećaš se, ovde ničeg nije bilo, Čučkoviću, ne možeš da pobediš Kinu - dobacio je Vučić Čučkoviću koji ga je pratio tokom obilaska.

Reč je o mostu na deonici auto-puta E-763 od Surčina do Obrenovca.

