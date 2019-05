VAŽNO ZA KORIDOR 10 Vučić: Auto-putem kroz Grdelicu već od polovine maja! Novo tehnološko čudo stiže u Srbiju, jedna nemačka kompanija, a nije Folksvagen...

lakše i brže do mora uoči letnjih odmora

OBRENOVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će auto-put kroz Grdeličku klisuru na Koridoru 10 biti otvoren 15, 16. ili 17. maja.

Takođe, najavio je da će istočni krak Koridora 11 prema Bugarskoj biti otvoren za tri meseca.

"To sve menja sliku Srbije. Da se ljudi ponose, da vide koliko je Srbija napredovala, koliko može da ide brže, drugačije i uspešnije nego što je to bilo ranije", rekao je Vučić, posle obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici auto-puta E-763 od Surčina do Obrenovca.

"Stiže tehnološki jaka nemačka kompanija u Srbiju"

Vučić je danas najavio dolazak jedne od tehnološki najnaprednijih nemačkih kompanija u Srbiju, te dodao da nije reč o Folksvagenu, već o, kako je rekao, jednom manjem, ali svakako "čudu" za našu zemlju.

"Verujem da ću sledeće nedelje uspeti da završim dolazak jedne velike, jedne od tehnološki najnaprednijih nemačkih kompanija, u Srbiju", preneo je Vučić novinarima posle obilaska radova na izgradnji mosta Surčin-Obrenovac.

"Nisam uspeo svojevremeno da dovedem čipove iz Emirata, iako sam se tome nadao. Sad ćemo dovesti nešto što je na tom nivou, ali poznatije i snažnije. I, uspeću u tome", rekao je predsednik Srbije. Vučić je naveo da nije reč o Folksvagenu, već o jednom nešto manjem, ali svakako "čudu za Srbiju".

