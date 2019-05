VAŽAN SASTANAK: Vučić danas s predstavnicima Svetske banke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas s potpredsednikom Svetske banke (SB) Sirilom Milerom, koji se na čelu delegacije te finansijske institucije nalazi u poseti Srbiji.

Članove delegacije SB prethodno će primiti ministar finansija Siniša Mali.

Kako je ranije najavljeno, krajem nedelje, u petak, u Beograd na dvonedeljne razgovore sa čelnim ljudima Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije stiže i delegacija MMF-a s novim šefom misije Janom Kesom Martejnom.

Srpsko rukovodstvo razgovaraće s gostima o dosadašnjim rezultatima u sprovođenju strukturnih reformi srpske ekonomije, kao i o tome šta još treba da se uradi da bi u narednim godinama umesto rasta od tri i četiri odsto Srbija imala rast od sedam odsto.

"Mi smo spremni da s njima razgovaramo o svemu i da sve to sprovedemo u delo kako bismo imali rast od pet plus i šest plus. To bi bilo neverovatno, ali ti podaci govore koliko oni misle da Srbija ide dobro i da može još bolje", rekao je ranije predsednik Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

