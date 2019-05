POSLEDICE MOGUĆEG POSKUPLJENJA KILOVATA: Račun za struju veći za 132 dinara?

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) počinje danas dvonedeljnu posetu Srbiji sastankom sa čelnim ljudima Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.



Sa predstavnicima države razgovaraće, između ostalog, o rezultatima strukturnih reformi i reformama koje se tiču EPS, a očekuje se i zahtev za povećanje cene električne energije, i to za pet odsto. Ukoliko srpska strana pristane na ovaj procenat povećanja, računica pokazuje da bi prosečan mesečni račun za struju u domaćinstvima mogao da poskupi za 132 dinara.



Naime, prosečna potrošnja domaćinstva u Srbiji je oko 400 kilovata, pa sa sadašnjom prosečnom cenom od 6,6 dinara po kilovatu, a bez uračunatih poreza, akcize i naknade za obnovljive izvore energije, prosečan mesečni račun za struju iznosi 2.640 dinara. Sa povećanjem od pet odsto, prosečan kilovat će koštati 6,93 dinara a prosečan račun biti 2.772 dinara.

Čak i sa ovim povećanjem, cena struje u Srbiji i dalje će biti najniža u Evropi, odnosno skoro tri puta niža od evropskog proseka. Upravo približavanje domaćeg cenovnika nivou tržišnih cena jeste zahtev MMF i Svetske banke prema Srbiji već nekoliko godina.



Podsetimo, električna energija u Srbiji je poslednji put poskupela u oktobru 2017. godine, i to za dva odsto, a procenjeno je da je to mesečan račun prosečnog potrošača povećalo za 68 dinara. Kako je tada objašnjeno, ovo povećanje bilo je jedna od mera u sklopu paketa za restrukturisanje EPS, do kojeg se došlo tokom razgovora s MMF, a nakon analize sa ekspertskim timom Svetske banke.



Međunarodni kreditori su i prošle godine predlagali poskupljenje kilovata, ali su predstavnici srpske vlade odbranili cenu električne energije dobrim rezultatima EPS. Da li je ipak došlo vreme za novo povećanje, biće poznato u naredne dve nedelje, koliko misija MMF boravi u Srbiji.

ARANŽMAN "ČUVARKUĆA"

SAVETI ZA REFORME

Srbija i MMF su, posle uspešno završenog trogodišnjeg stendbaj aranžmana, u julu prošle godine, sklopili novi aranžman "čuvarkuća" - Instrument za koordinaciju politika - PCI, koji nije finansijski, već ima savetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi. PCI je odobren Srbiji na period od 30 meseci, do januara 2021.

STATISTIKA

400 kilovata je prosečna potrošnja po domaćinstvu

0,066 evrocenti košta kilovat u Srbiji

0,204 evrocenta je prosečna cena kilovata u EU

