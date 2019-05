VEĆE REZERVE U ZLATU SU GARANCIJA ZA NEPREDVIDLJIVA VREMENA Vučić: Time obezbeđujemo veću stabilnost za našu zemlju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da se na njegovu inicijativu povećavaju rezerve u zlatu, sa ciljem, kako je objasnio, da se zemlji obezbedi sigurnost i sigurnija budućnost u okolnostima potencijalno negativnih kretanja na finansijskim tržistima, ali i na tržistu nafte, bakra i čelika.

"Time obezbeđujemo veću stabilnost za našu zemlju", rekao je Vučić novinarima.

Srbija će do kraja godine povećati rezerve zlata sa 20 na 30 tona, a u narednim godinama na 50 tona, a na pitanje šta to znači, Vučić je ukazao da su veoma teška i nepredvidiva vremena pred nama u Evropi i svetu.

"Zašto cela priča o zlatu? Svaka priča oko sukoba sa Iranom razara naftno tržište, bilo šta da se dogodi sa Iranom vi ne znate kolika će cena nafte da bude, svaka priča o operativnim sistemima, sukobu oko Huavei, nastavku sukoba oko veštačke inteligencije, robotičke industrije... vodi u najžešće moguće sukobe."

On je naveo da ako imate 20 tona zlata, to je oko 710 miliona evra, što znači da bi trebalo imati 30 tona za oko milijardu evra.

"Pedeset tona, imajući u vidu situcaiju u svetu, više neće biti milijardu i 700 miliona evra , već bliže dve milijarde, imajući u vidu vreme koje nam je potrebno da to kupimo, a da ne ugrozimo stabilnost rezerve nvoca koji imamo", dodao je on.

Kad se uzme u obzir situacija u svetu, kaže Vučić, ne znate ni koje će valute kako da stoje, ni kako će da se ponaša Evropska centralna banka, ni američki Fed.

"I onda vam je najveća sigurnost u tome da držite jedan deo rezervi u zlatnim polugama. Zato je to bila moja ideja i proverili smo je s najvećim stručnjacima u svetu. Mnoge zemlje u svetu to danas rade, i Rusija i Kina, koje imaju veliku izloženost prema dolaru, ali i one koje imaju izloženost prema evru. Kupuju sve više zlato i mogu sebi to da priušte", rekao je on.

Mi u ovom trentuku ne možemo više, rekao je on.

"Voleo bih da možemo više, ali ovoliko koliko možemo želim da povećamo naše rezerve u zlatu i mislim da će Narodna banka, ali i Vlada, odgovoriti tom zadatku", rekao je Vučić.

