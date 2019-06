LJAJIĆ: Pre se može očekivati da Priština pooštri takse na srpsku robu nego da ih ukine

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da se pre može očekivati da Priština pooštri takse na srpsku robu nego da ih ukine, a da se optimizam zasniva samo na očekivanjima da će međunarodna zajednica konačno izvršiti pritisak na privremene kosovske institucije.

Posle samita lidera Zapadnog Balkana 1. jula u Parizu trebalo bi da bude izvesnije da li se može očekivati nekakav predlog za kompromis Beograda i Prištine i da li neko može da utiče na vlasti u Prištini, a u međuvremenu teče i rok koji je Beograd dao Prištini da ukine takse, ili će, u suprotnom, uvesti kontramere.

Ljajić je u Jutarnjem dnevniku RTS danas rekao da se, s obzirom na trenutnu situaciju, pre može očekivati da Priština pooštri takse nego da ih ukine.

"Neka realna, opipljiva nada ne postoji, optimizam se zasniva samo na očekivanjima da će međunarodna zajednica konačno izvršiti pritisak na Prištinu, jer lopta nije u našem dvorišu, od nas ne zavisi, već samo od Prištine i onih koji su sazvali sastanak. Naša pozicija je jasna - ako se ukinu takse, možemo sutradan da nastavimo pregovore", rekao je Ljajić.

On je naveo da je takvo ponašanje Prištine deo unutrašnjih političkih odnosa na Kosovu, da se bliže izbori i da se svi utrkuju u izjavama.

"Čak i oni koji su predlagali da se suspenduju takse dok se ne nastave pregovori, kažu da su pogrešili i da treba da ostanu takse" na robu iz centralne Srbije i BiH, dodao je Ljajić.

Ministar trgovine je nedavno bio u Sarajevu gde je dogovoreno da se uvedu zajedničke, koordinirane mere ako se ne povuku takse Prištine.

"Da je lako i jednostavno uvesti mere, uveli bismo ih 22. novembra, ali morate razmišljati o više aspekata posledica uvođenja tih kontramera, s jedne strane, o Srbima koji dole žive, jer teško je naći mere koje će pogoditi jednu zajednicu, jer to će svako na svetu osuditi", rekao je Ljajić. Iako ne može da kaže kakve mere su u pitanju, on je kazao da one nisu samo trgovinskog karaktera.

