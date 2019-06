PRODAJA DO KRAJA GODINE Cena Komercijalne banke 500 miliona evra?!

Mnistarstvo finansija objavilo je u petak javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju ove banke u kojoj je država najveći pojedinačni akcionar. Kako saznajemo, država celu banku ceni 500 miliona evra i smatra da bi to bila dobra cena za "Komercijalnu banku" čija je prodaja planirana do kraja godine. S obzirom na to da se na prodaju nudi najviše 83,2 odsto kapitala, ova banka bi u tom slučaju mogla da bude prodata za oko 415 miliona evra. To je oko 15 miliona evra više od trenutne tržišne cene ove banke na Beogradskoj berzi,

saznaje "Blic Biznis".

Izvor kaže da je pola milijarde evra za celu banku, "dobra cena, ukoliko se u obzir uzmu sve okolnosti od uticaja".

"U tom slučaju pokazatelj P/B odnosno odnos tržišne cene akcije i njene knjigovodstvene vrednosti bio bi 0,85 što govori o dobroj ceni u današnjim okolnostima", kaže sagovornik i dodaje da bi od velikog uticaja na konačnu prodajnu cenu mogli da budu pregovori između države i kupca.

Nakon što je država objavila javni poziv, detalji daljeg postupka prodaje "Komercijalne banke" biće određeni odgovarajućom tenderskom dokumentacijom.

Zainteresovani kupci imaju rok da se izjasne do 21. juna 2019. do kada moraju da dostave izjave o zainteresovanosti.

"Skreće se pažnja da je Republika Srbija vlasnik 41,75 odsto ukupnog broja običnih akcija i da će tokom tenderskog postupka steći dodatnih 41,47 odsto običnih akcija od EBRD, IFC DEG i Svedfonda, na osnovu obavezujućeg ugovora o sticanju relevantnih akcija od ovih međunarodnih finansijskih institucija", navedeno je u javnom pozivu. Drugim rečima, država će kupiti njihove akcije bez obzira na to koliku će ona cenu postići na tenderu za objedinjeni paket.

Izjavom o zainteresovanosti, učesnici na tenderu treba da dokažu da se bave bankarskom delatnošću u poslednje tri godine i da je vrednost ukupne aktive koja se odnosi na bankarsku delatnost veća od milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017.), ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona evra u poslednjih 10 godina. Ili, mogu da dokažu i da upravljaju imovinom vrednom najmanje milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017.), ili da su investitor poslednjih 10 godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi čija je aktiva iznosila preko milijardu evra, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda.

Objava tendera je u skladu sa aktuelnim aranžmanom Instrument za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument), koji je potpisan sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Banka u Srbiji ima 202 filijale i ekspoziture sa ukupno 2.770 zaposlenih, a posluje i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Država je vlasnik 41,7 odsto akcija u Komercijalnoj banci, EBRD 24,4 odsto, a Fond Svetske banke 10,1 odsto.

