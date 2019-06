PREMIJERKA BRNABIĆ: Spajanje Fijata i Renoa je dobra vest za Srbiju

Fijat u Kragujevcu nije, niti će biti ugrožen ukoliko dođe do spajanja sa Renoom, a Vlada Srbije razgovara i posreduje između sindikata i menadžmenta fabrike kako bi radnici u najmanjoj mogućoj meri bili pogođeni previranjem i transformacijom fabrike, izjavila je premijerka Ana Brnabić.

"U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima sindikata i menadžmentom, ali jedno je sigurno, a to je da, ukoliko dođe do spajanja Fijata i Renoa, to je dobra vest za Srbiju, jer će to biti jača kompanija koja je najavila da neće biti zatvaranja nijedne fabrike iz spektra Fijata i Renoa. Pre nego što je i stigao takav predlog od Fijata, razgovarala sam o povećanju investicija u frabiku u Kragujevcu. Tu postoje najkonkretniji planovi do sada, o kojima u ovom trenutku još ne mogu da govorim", rekla je Brnabić.

Odgovarajući na pitanje Tanjuga da li će Vlada Srbije odobriti odlazak radnika fabrike u Kragujevcu na prinudni odmor od 90 dana, o čemu je menadžment Fijata Ministarstvu rada uputio zahtev i da li će radnicima biti isplaćen pun iznos plate, premijerka odgovara da su u stalnoj komunikaciji sa sindikatom, te da posreduju između sindikata i menadžmenta.

Napominje i da će ovo, u svakom slučaju, "biti teška godina za Fijat", zbog najavljene transformacije.

"Ovo će svakako biti nešto teža godina, jer je godina u kojoj i Fijat ima svoju transformaciju i spajanje sa Renoom, zbog čega su traženi ti dodatni dani i gledaćemo kako možemo da izađemo radnicima u susret da bi u najmanjoj mogućoj meri bili pogođeni tim previranjem i transformacijom fabrike, ali budućnost ni na koji način nije ugrožena", rekla je Brnabić.

Kaže da su predstavnici sindikata Fijata iz Kragujevca na sastanku sa njom izrazili zabrinutost u vezi sa novonastalom situacijom i činjenicom mogućeg odlaska na prinudni odmor od 90 dana.

"Mislim da radnici, u tom slučaju prinudnog odmora, nemaju punu platu, mislim da je to 65 odsto plate. Razgovaramo i sa sindikatima i sa menadžemntom. To je najbolje što mogu da vam kažem u ovom trenutku", rekla je Brnabić.

Inače, ugovor između Vlade Srbije, koja u vlasništvu ima udeo od oko 30 odsto, i italijanskog "Fijata", istekao je prošle godine.

"Fijat Krajsler automobili" (FCA) objavio je na svom sajtu da bi njihova ponuda za spajanje sa Renoom prošla bez zatvaranja ijedne fabrike. Moguće smanjenje broja radnih mesta se ne pominje.

"Fijat" je početkom ove nedelje francuskom proizvođaču automobila predložio spajanje. U saopštenju FCA navodi se da bi zajednička kompanija godišnje proizvodila 8,7 miliona vozila i da bi deljenjem troškova istraživanja, nabavke i drugih aktivnosti obe strane štedele pet milijardi evra godišnje.

Kurir