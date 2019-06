PUTARINE POSKUPLJUJU ZA 12 ODSTO: Evo novog cenovnika!

Ako poslanici Skupštine Srbije usvoje Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je Vlada uputila u parlament po hitnom postupku, putarina od Beograda do Novog Sada koštaće 235 dinara umesto dosadašnjih 210. Za deonicu od Beograda do Subotice vozači automobila platiće 627 dinara, umesto 560, a od Beograda do Niša putarina će biti oko 900 dinara (896), umesto trenutnih 800.

Oni koji kreću na letovanje u Grčku moraće za deonicu od Beograda do Preševa da izdvoje 985 dinara, umesto 880, dok će vozači koji se upute ka Bugarskoj za korišćenje autoputa do Dimitrovgrada spremiti oko 120 dinara više nego ranije, jer će putarina sa 990 dinara poskupeti na 1.108 dinara.

foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

Ako krenete na zapad, ka Hrvatskoj, putarinu od Beograda do Šida platićete 414 dinara, umesto sadašnjih 370 dinara. Na deonici Ljig-Preljina cena će sa 140 porasti na 156 dinara.

Prema novom cenovniku, naknada za putarinu iznosiće 4,0728 dinara po kilometru za I kategoriju vozila (automobili i kombi do 3,5 tone), odnosno 2,0364 dinara po kilometru za I-A kategoriju (motocikli). Motorna vozila sa prikolicom do 3,5 tone (II kategorija) plaćaće 6,1091 dinara po kilometru, a teški kamioni 12,2183 dinara, odnosno 24,4366 dinara po kilometru, u zavisnosti od toga da li pripadaju III ili IV kategoriji.

Vlada Republike Srbije predložila je poskupljenje putarina od 12 procenata, a u obrazloženju Predloga navodi se da je trenutna visina putarina niža od realne vrednosti i da je poslednje poskupljenje bilo 7. januara 2017. godine. Tada je putarina povećana deset odsto u odnosu na prethodni cenovnik. Pre toga iznos nije povećavan od 2009. godine.

foto: Nebojsa Mandic

U predlogu zakona o povećanju cena putarina ističe se da su cene materijala, energenata i opreme koja se koristi za održavanje autoputeva i ostalih puteva u znatnoj meri povećane u odnosu na 2017. godinu. U odnosu na evropske zemlje koje koriste isti sistem naplate putarine, Srbija ima najnižu cenu putarine po pređenom kilometru, navodi se.

Povećanjem prihoda od putarine obezbediće se veća sredstva za finansiranje održavanja i razvoja putne mreže, a u obrazloženju stoji procena da će predloženim povećanjem od 12 odsto u 2019. godini prihod od naplate putarine biti veći za 1,9 milijardi dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27,6 milijardi dinara.

(Kurir.rs/Blic)

