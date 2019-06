POSAO ZA 5.000 LJUDI: Bogoljub Karić pozvao nemačkog giganta Folksvagen da otvori fabriku u Srbiji

Dolazak nemačkog automobilskog giganta "Folksvagen" u Srbiju

osigurao bi stabilnu budućnost našoj zemlji.

Stoga je nedavno predsednik Aleksandar Vučić naglasio da će se boriti do kraja da se takva investicija, kao što je gradnja fabrike jedne od tehnološki najnaprednijih kompanija na svetu, realizuje baš kod nas jer smo, kako je istakao, najbolji u konkurenciji Rumunije, Bugarske, Turske i Severne Makedonije.

Vrednost projekta je 1,4 milijarde evra, a novo postrojenje bi zaposlilo

5.000 radnika, uvezalo srpske kooperante i trasiralo put za nova ulaganja stranih kompanija u našu zemlju.

Podršku nastojanjima predsednika Vučića dao je Bogoljub Karić, predsednik PSS - BK GROUP. On je 3. aprila uputio pismo Herbertu Disu, predsedavajućem borda menadžmenta VW i predsedavajućem borda brenda VW putnički automobili, u kojem ga je, pozivajući se na lično poznanstvo, zamolio da čuveni znak "Folksvagena" zasija na fabrici u Srbiji.

- Obraćam Vam se kao jednom od najodgovornijih svetskih poslovnih lidera, koji svojom vizijom i upravljanjem globalnim procesima omogućavaju napredak naše civilizacije i put u bolju i srećniju budućnost čovečanstva. Vaša odgovornost na funkciji koju obavljate u mnogome prevazilaze odgovornosti i kapcitete čelnih lidera većine savremenih svetskih zemalja.

Kao čoveku i profesionalcu izuzetnog formata čiji rad pratim, želim da Vam se obratim sa inicijativom i molbom da poslovnom odlukom, Vi kao Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG and Chairman of the Board of Volkswagen Passenger Cars brand, pokrenete novi uspešni razvojni proces u Jugoistočnoj Evropi i Republici Srbiji.

Kao učesnik svetskih konferencija i foruma na kojima sam imao čast da zajedno učestvujemo, želim da vas u moje ime i ime cele porodice Karić srdačno pozdravim.

Podsećam Vas da smo pre gotovo pola veka započeli naš privatni porodični biznis u starom i istorijskom mestu Peć na Kosovu i Metohiji u Republici Srbiji i bivšoj SFR Jugoslaviji. Našu porodičnu malu kompaniju smo odmah u početku nazvali „Braća Karić“ (BK), i to ime i danas sa ponosom nosi naša poslovna grupa BK-DANA HOLDINGS GROUP. U proteklih pet decenija radeći na svim svetskim kontinentima, uspeli smo da izuzetnom posvećenošću u zajedničkom radu i velikom požrtvovanošću, dostignemo svetsku priznatost kao članica 100 najuspešnijih kompanija i poslovnih grupacija na World Finance.

Zahvaljujući uspešnom radu naše BK Group kao prve privatne velike kompanije u SFR Jugoslaviji osamdesetih godina prošlog veka, po pozivu predsednika SSSR Gorbačova osnovali smo prvu privatnu kompaniju u Moskvi, i u partnerstvu sa Univerzitetom Lomonosov otvorili prvi privatni fakultet za menadžment, osnovali prvu privatnu banku, osiguravajuće društvo.

Na osnovu toga preduzetničkog modela započela je i čuvena sovjetska „perestrojka“, a zatim smo sve to isto po prvi put krajem osamdesetih godina uradili i u Srbiji. Istovremeno, radeći do danas izgradili smo i više desetina miliona kvadratnih metara poslovnog, reprezentativnog, rezidencijalnog, namenskog i stambenog prostora u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, Ujedinjenim arapskim emiratima i Kini.

Rukovodeći se Vašim i mojim principom, da uspešni poslovni ljudi treba da svojim primerom i pokretačkom energijom ojačaju sve one koji se bave preduzetništvom, nakon 50 godina komunizma, obnovio sam

2001. godine Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije, čiji sam i danas predsednik.

Gospodine predsedniče, poznata je činjenica da svetski gigant Volkswagen AG sa kojim upravljate, uskoro donosi odluku o strateškoj investiciji i izgradnji svoje fabrike u regionu Jugoistočne Evrope, želim da Vam kao kolega uputim ličnu inicijativu i podršku, da taj značajni poslovni poduhvat realizujete u Republici Srbiji. Tradicionalna vekovna privredna saradnja SR Nemačke i SFR Jugoslavije i Srbije, koja je sredinom prošlog veka utvrđena istorijskim zajedničkim odlukama dva velika svetska lidera Vilija Branta i Josipa Broza Tita, garant je prirodne povezanosti naše dve zemlje i naših poslovnih interesa.

Potvrda toga je činjenica, da danas u Nemačkoj živi i radi milion Srba, prepoznatih kao posebno cenjenih uspešnih radnika i stručnjaka, porodično potpuno integrisanih u njenu nacionalnu i socijalnu strukturu i da već stasava treća generacija koja se u potpunosti oseća građanima Nemačke i Evrope. Srbija danas predstavlja najatraktivniju investicionu tačku na karti Jugoistočne Evrope, zahvaljujući svojoj strateškoj poziciji i veličini, školovanim i sposobnim mladim ljudskim resursima, uz trajnu nacionalnu ambiciju da saradnjom sa svetski priznatim investitorima koji su ovde već dugo prisutni, dokaže svoju sposobnost i spremnost za liderstvo u regionu.

Istovremeno, stabilno političko vodstvo Republike Srbije od strane našeg predsednika Aleksandra Vučića, dokazanog i sposobnog stratega razvoja moderne Srbije, predstavlja dodatnu garanciju koju je prepoznalo već više stotina nemačkih kompanija investirajući u našoj zemlji u poslednjih desetak godina.

Najnoviji primer je i skoro otvaranje velike moderne fabrike nemačkog giganta u avio industriji MTU kod Beograda, čime se Srbija potvrđuje kao prirodna proizvodna i logistička tačka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu u industriji 21. veka. Iz svih navedenih činjenica i razloga, molim Vas da prepoznate veliki potencijal Republike Srbije i njenih privrednih i poslovnih performansi, kao i trajnu podršku koju Vaša poslovna grupacija može dobiti od svih građana Srbije, njenih vlasnika privatnog kapitala i predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije.

U nadi da ćemo imati privilegiju da sa Vama i Vašom poslovnom grupom Volkswagen AG kao poslovni ljudi i građani Srbije, podelimo odgovornost u odgovoru na izazove budućnosti u daljem razvoju SR Nemačke, Republike Srbije, Evrope i sveta, željno iščekujemno Vašu cenjenu poslovnu grupaciju u realizovanju ove velike investicije.

Primite izraze mog dubokog poštovanja i tople pozdrave, uz želju da i dalje uspešno predvodite Volkswagen AG.

S poštovanjem Vaš, Bogoljub J. Karić

