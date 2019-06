SRBIJA ĆE IMATI DOVOLJNO PŠENICE: Za izvoz nešto više od miliona tona

Srbija će ove godine imati dovoljno pšenice za sebe, a više od milion tona će moći da izveze, kaže direktor Udruženja "Žita Srbije" Vukosav Saković.

To je, kako kaže, ustanovljeno tokom realizacije programa koji su sproveli Ujedinjene nacije, odnosno organizacija FAO i Evrospska banka za obnovu i razvoj.

"Cilj tog programa je da vršimo propagandu pšenice i pronalazimo neka nova tržišta, ali i da svim zainteresovanima u zemlji kažemo šta mogu očekivati od ovogodišnje žetve", kaže Saković.

Navodi da je ove godine u vreme setve bila suša, pa je pšenica kasnila oko dva meseca, potom je zima koja je bila uobičajena, a zatim je usledila izrazita suša u martu i prvoj polovini aprila.

"Tada smo se uplašili da nećemo imati pšenice ni za domaće potrebe, ali kako su došle kiše, pšenica je pokazala koliko je otporna. Sigurno je da smo iznad petogodišnjeg proseka. Da nije bilo kiše u maju, govorili bismo o rekordnom prinosu, ali je kiša za oko sedam odsto umanjila očekivani rod. Ipak, Srbija će imati dovoljno pšenice za sebe, ali moći ćemo nešto više od miliona tona da izvezemo", rekao je Saković.

On kaže da poljoprirvednici nisu nezadovoljni rodom, ali da im "teško pada što su na kraju izgubili sedam do deset odsto roda. Povodom cena on kaže da se kod berzanskih roba cene formiraju na svetskom tržištu i da ih mi ovde samo primenjujemo u zavisnosti od naših troškova.

"Prerano je govoriti o cenama, ali ćemo imati maksimalno moguće cene, a ovde postoji i velika konkurencija u izvozu, što pozitivno utiče na plasiranje na tržištu", kaže Saković.

Kurir