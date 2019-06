U SRBIJI POKRENUTA PLATFORMA KOJA ŠTEDI NOVAC I VREME: Nedovoljno je poznata činjenica da samo na godišnjoj Kasko polisi možemo da uštedimo i do 300 evra!

U zavisnosti od toga kog osiguravača odaberete, razlike između pojedinih ponuda mogu da idu i do 300 evra, i to samo za Kasko osiguranje. Osim toga, korisnici često ne znaju dovoljno o ovoj oblasti pa tako neretko propuštaju da protumače pojedine klauzule, što dalje dovodi do potencijlanih problema, dok u tom procesu gube od nekoliko sati do jednog ili više dana.

Od ove nedelje, odabrati adekvatnu i najpovoljniju polisu biće daleko jednostavnije, kroz nezavisnu, modernu online platformu ove vrste, razvijenu sa fokusom na korisnike i pružanje jednostavnih objašnjenja i jednostavnog korišćenja. Checkplatform (čekplatform) namenjena je svima koji su u potrazi za bilo kojom vrstom osiguranja, a njen cilj je da u ovom procesu korisnicima štedi i vreme i novac. Pomoću ove usluge, za svega 5 minuta moguće je napraviti uštedu od čak 44% pri kupovini određenih vrsta osiguranja.

Kroz svega par klikova platforma daje standardizovani, uporedivi prikaz svih dostupnih ponuda, prema zahtevu i potrebama klijenta. Kao potpuno nezavisna usluga ovog tipa, koja ne zastupa interese nijedne osiguravajuće kuće, Checkplatform nastupa kao posrednik samih korisnika, stavljajući njihove interese u prvi plan.

foto: Promo

Proces funkcioniše tako što korisnik pošalje upit sa neophodnim informacijama, u bilo koje doba dana i sa bilo koje lokacije, a platforma na osnovu njih vrši pretragu tržišta, upoređuje polise i na mejl korisniku dostavlja jasno uporedive ponude. Dostavljene ponude nisu obavezujuće za korisnike i ova usluga se ne naplaćuje. Dodatno, ukoliko je potrebno, korisnici mogu da se obrate i telefonom, za dodatna pojašnjenja.

Pojedina istraživanja pokazuju visok stepen nepoznavanja i nerazumevanja mehanizama osiguranja te će tako platforma ponuditi korisnicima jednostavno korišćenje sajta kao i unapred definisane odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi osiguravajućih polisa.

foto: Promo

U drugim zemljama korisnici već uveliko koriste ovakve servise kako bi uštedeli sebi vreme i novac dok u Americi, po nekim podacima, ovaj trend beleži rast od čak 230% u prethodnih pet godina.

U Srbiji tržište osiguranja beleži rast ukupne premije od oko 7,5%.

Više informacija dostupno je na platofrmi www.checkplatform.rs

