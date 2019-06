MINISTAR MALI NA BLUMBERGOVOM FORUMU U LONDONU: Investicioni paket će pomoći daljem rastu naše ekonomije

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali boravi u jednodnevnoj poseti Londonu, gde je danas učestvovao na Blumbergovom "Forumu o razvoju novih tržišta i perspektivama u 2019. godini“, i tom prilikom govorio na panelu o izazovima sa kojima se susreću zemlje u razvoju.



Siniša Mali je istakao da su se sagovornici na panelu složili da je najveći izazov danas kako da ekonomije nastave da rastu.



"Mi smo prošle nedelje imali najuspešniju emisiju obveznica ikada, ovde na Londonskoj berzi, gde smo dobili nikada jeftiniji novac, a kojim smo vratili stare dolarske dugove. Upravo sam na tom primeru pokazao sagovornicima na forumu koliko je naša ekonomija ojačala u poslednjih nekoliko godina. Svi smo se složili da je upravo najveći izazov kako da naše ekonomije nastave da rastu“, istakao je ministar finansija.



On je dodao da je u tom smislu veoma važan upravo veliki investicioni paket, koji je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nedavno najavio.



"Tu će se naći projekti koje ćemo sprovoditi u naredne tri do četiri godine, a koji će se bazirati na ulaganju u neophodnu infrastrukturu. To su vodovod i kanalizacija, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, završetak i asfaltiranje lokalnih i regionalnih puteva, završetak mreže autoputeva, završetak mreže železničkih pruga u Srbiji, kao i izgradnja beogradskog metroa i Nacionalnog stadiona. Za te projekte želimo da obezbedimo finansiranje, a oni treba da budu kičma našeg rasta u narednom periodu. Sa rastom javnih investicija, i sa nikada većim prilivom stranih direktnih investicija, pravimo osnovu za dalji rast ekonomije. To znači i više novca u budžetu i veće plate i penzije. To je najzdravi, najbolji i jedini put razvoja srpske ekonomije u budućnosti“, zaključio je Siniša Mali.

(Kurir.rs/Ministarstvo finansija)





