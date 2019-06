Mnogo je razloga zašto se odlučujemo da štedimo, bilo da je ta štednja u slamarici ili je oročena u banci, gde uz dobru kamatu ušteđevina može da bude i znatno veća. Lep je osećaj kada pare ‘’čekaju’’ nas, a ne mi njih.

Štedimo zato što želimo da imamo finansijsku sigurnost, planiramo da nešto kupimo ili učinimo velike životne korake. To može biti naš ‘’skriveni fond’’ za nepredviđene situacije ili odskočna daska za ostvarenje nekog velikog plana.

Koji god da su razlozi, štednja nas sa jedne strane uči disciplini i strpljenju, a sa druge predstavlja oslonac i olakšanje da je novac tu kada zatreba.

Danas štedi, sutra uživaj. To je jednostavno kada za partnera imate mts Banku.

U mts Banci možete da izaberete rok do 60 meseci sa kamatom do 4,1% u dinarima i do 120 meseci sa kamatom do 2% u evrima.

Ako se predomislite u međuvremenu, budite bez brige, jer uvek možete da podignete svoj novac i to sa pripisom kamate za najbliži ostvareni rok oročenja.

Iznоs štednje je osiguran sa 50.000 еvrа pо klijentu.

U vreme leta i najveće potrošnje zaista je izazov uštedeti. Testirajte svoja iskušenja i uputite se pravac na štednju.

