DNEVNICE DO 2.500 DINARA, ALI RADNICI NISU ZAINTERESOVANI: Ariljske maline nema ko da bere, malinari ČUPAJU KOSU S GLAVE

Nedostatak sezonskih radnika još jedan je problem malinara.

"Neki ih nisu angažovali jer nemaju računa da ih plate zbog klimave cene, a oni koji gaje na većoj površini čupaju kosu sa glave jer berača nema”, rekao je predsednik Upravnog odbora udruženja Savez srpske maline Milan Đukić.



On je pozvao studente, vredne radnike i sve one koji žele da rade i zarade, da se upute ka ariljskom malinogorju kako bi se crveno zlato na vreme obralo. Pored hrane i smeštaja, dnevnice su od 2.000 do 2.500 dinara ili 40 do 50 dinara po ubranom kilogramu maline.

Đukić dodaje da je pored nedostatka sezonskih radnika problem i cena crvenog zlata. On apeluje na hladnjačare da ispoštuju dogovor i da izađu sa cenom od 150 dinara jer u suprotnom mnogi će obustaviti berbu 7. i 8. jula.

(Kurir.rs/RINA/FOTO: T. Ilić/Ilustracija)

Kurir