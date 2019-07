MIINISTAR GORAN TRIVAN O MINI-HIDROELEKTRANAMA: Oni koji budu želeli da grade, moraće van zaštićenih područja

LESKOVAC - Ministar Srbije za zaštitu životne sredine, Goran Trivan je izjavio da se njegov i stav Ministartva poklapaju sa stavovima biologa i ostalih struka koje kažu da su derivacione mini-hidrocentrale na potocima i rečicama štetne po biodiverzitet i biološku ravnotežu.Trivan je u Leskovcu posetio postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje se dogradjuje i u izjavi agenciji Beta kazao da se "snažno" protivi izgradnji mini-hidroelektrana.

"To nije više pitanje za diskusiju. Takvi objekti čini štetu prirodi i tu nema dileme. Struka je rekla šta misli o tome, između ostalih i Akademija nauka, i mi o tome govorimo već dve godine, govorimo o tome da u zaštićenim područjima ne treba da budu derivacione mini-elektrane", rekao je ministar.

Na pitanje da li kao ministar može da ubedi Vladu Srbiju da donese zakon protiv izgradnje mini-hidroelektrana u zaštićenim prirodnim dobrima, on je odgovorio da se nada da može.

"Kada bude Vlada u prilici da o tome razgovara, mislim da će to podržati, bar se tome nadam", rekao je Trivan.

Zabranom izgradnje takvih elektrana, dodao je ministar ,niko ne bi bio oštećen, a dobitak u vidu zaštite životne sredine bio bi veliki.

"Prvo, one elektrane koje su izgrađene, neće biti srušene jer je ovo pravna država, ali ono što će moći da urade to je da svoju tehnologiju i rad primere onome što su predali kao dokumentaciju nadležnim ministarstvima - energetike i građevinarstva, znači moraju da se upodobe. Neki do sada jesu, neki nisu. Proverićemo sve", rekao je Trivan.

Rekao je i da će onima koji su dobili dozvole, biti ponuđena zamena lokacije, a oni koji još spremaju dokumentaciju, takodje mogu da biraju neke druge lokacije.

Upitan kada će taj plan početi da se primenjuje, Trivan je kratko odgovorio:

"Oni koji budu želeli da grade, moraće van zaštićene zone".

