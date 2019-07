PREMIJERKA ODGOVORILA ADRIJA ERVEJZU: Naša država i Er Srbija su čisti!

Premijerka Ana Brnabić odbacila je optužbe slovenačke kompanije "Adrija ervejz" da Srbija dodeljuje prekomernu državnu pomoć kompaniji "Er Srbija", o čemu je Kurir juče pisao. Ona je istakla da naša zemlja poštuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je zabranjena državna pomoć preduzećima.

- Srbija u potpunosti poštuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako da smo u tome svemu u potpunosti čisti. Uverena sam da će Srbija pobediti ukoliko neko proba da od ovog napravi slučaj - rekla je Brnabićeva.

Poslovni problemi

Razlog za neosnovano tužakanje, prema ocenama stručnjaka, leži u tome što je "Adrija ervejz" u ozbiljnim finansijskim problemima.

- Rastući problem slovenačke avio-kompanije, koja je u vlasništvu nemačkog "4k investa", jeste nespremnost njenog vlasnika da uloži mnogo kapitala, a pokazalo se i da je prodaja "Adrija ervejza" bila velika greška. "Adrija ervejz" neće preživeti bez ozbiljne finansijske pomoći od više miliona dolara. Možemo se iskreno zapitati da li će preživeti oktobar - ocenjuje Alen Šućurić, građevinski inženjer iz Zagreba.

Skretanje pažnje

Ekonomista Ivan Nikolić navodi za Kurir da slovenačka avio-kompanija na ovaj način pokušava da skrene pažnju sa svojih poslovnih problema.

- To je loš pokušaj da se opravda sopstveni poslovni neuspeh. Sumnjam da će optužujući "Er Srbiju" popraviti svoju lošu poziciju, osim što će, eventualno, ugroziti reputaciju naše kompanije u Sloveniji - kaže Nikolić.



Godišnjica zločina u Srebrenici

Neću ići u Potočare

Predsednica Vlade Ana Brnabić kaže da nije pozvana u Potočare i da neće ići na obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici. Podsetila je da još niko nije odgovarao za napad na predsednika Aleksandra Vučića 2015. u Potočarima.

- To ne daje dobru poruku. Predsednik Vučić je tada kao predsednik Vlade, za 20-godišnjicu ovog užasnog zločina bio je u Potočarima, gde je bio napadnut, životno ugrožen, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za taj napad. Mislim da ni to nije dobra poruka za regionalnu saradnju - rekla je Brnabićeva.