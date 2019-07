ŠTA TREBA ZNATI KADA UZIMATE KREDIT: Cenjkajte se s bankom oko kamate

Jeftiniji krediti koje najavljuju bankari privući će klijente koji bi, pre nego što stave potpis na ugovor, morali dobro da se informišu koje im sve finansijske zamke prete, ali i da pokušaju da od banke izdejstvuju što nižu kamatu.

Koliko mi je novca potrebno, kolika će mi biti rata kredita, koliko godina ću ga otplaćivati... samo su neka od mnoštva neizbežnih pitanja s kojima se suočavaju svi koji se spremaju da od banke uzmu pozajmicu. Pronalaženje odgovora na ova pitanja najteže je pojedincima koji se prvi put suočavaju sa izazovom zvanim kredit, a saveti iskusnijih prijatelja i poznanika, koliko god da su korisni, mogu da budu kontraproduktivni jer su svačije potrebe i mogućnosti različite.

Hasan Hanić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ističe da je, kada se uzima kredit, važno nekoliko stvari:

- Ključno je da klijent koji uzima kredit u dinarima obrati pažnju na efektivnu kamatnu stopu, nominalnu uvećanu za troškove. Drugo, ako uzima kredit indeksiran u stranoj valuti, u evrima, važno je da vidi da li se kamatna stopa uvećava ili umanjuje u zavisnosti od visine evrobora, odnosno kamatne stope koja se formira na evropskom bankarskom tržištu. Treće, u slučaju da korisnik kredita odluči da pre vremena otplati kredit, važno je da zna koja je to suma novca koju mora da plati kao penal zbog prevremene otplate. Ukoliko nije dovoljno vičan, kad upoređuje uslove iz dve banke, to treba da budu krediti sa istim periodom otplate - objašnjava Hanić.

foto: Kurir

On dodaje da treba obratiti pažnju da li će da otplaćuje kredit ravnomerno - tako što se glavnica plus kamata podele na broj meseci i ravnomerno otplaćuju ili će se odlučiti za metod gde je rata za otplatu sve manja, jer se kamata otplaćuje i obračunava nakon što korisnik kredita otplati deo glavnice.

- U tom slučaju, osnovica za obračun kamate je manja, pa i rata može da bude sve manja i manja ako to klijentu odgovara - ističe Hanić.

Sara Jovanović, analitičar Erste banke, savetuje građane da pre donošenja odluke o uzimanju kredita odgovore na sedam ključnih pitanja.

- Svaki kredit je, baš kao i svaki život, posebna priča, za svaki treba udahnuti duboko, pa na papir staviti sve ono što je važno i onda krenuti korak po korak... Uz pametno promišljanje svih koraka i adekvatno informisanje, lakše ćete moći da zaključite da li je kredit ono što na najbolji način odgovara vašim potrebama - ističe Jovanovićeva.

foto: Shutterstock



Priprema za zaduživanje



Korak 1

Koliko mi je novca potrebno?

Važno je dobro proceniti koji iznos će zadovoljiti vaše potrebe, i to tako da se ne zadužujete više no što morate. Ukoliko vam je potreban manji iznos, na kraći rok, možda ne bi trebalo da se maltretirate s procedurom uzimanja kredita, već da se raspitate o opcijama dozvoljenog minusa ili korišćenju kreditne kartice, jednostavnijim vrstama zaduživanja.

Korak 2

Visina rate

Kredit će vam pomoći da platite neki veći trošak, ali od tog trenutka sebi ste natovarili obavezu koja će da traje nekoliko godina. Zato je izuzetno važno da pažljivo izračunate ratu kredita, tako da vam svakog meseca, kada je platite, ostane dovoljno sredstava za sve ostale potrebe.

Korak 3

Godine otplate

Prilikom odlučivanja o kreditu trebalo bi dobro razmisliti o periodu otplate pozajmice. Kraći period znači veću mesečnu ratu, i obratno. Za koju god opciju da se odlučite, trebalo bi da razmislite da li ćete tokom perioda otplate imati izvore prihoda na koje možete računati.

Korak 4

Fiksna ili promenljiva kamata

Fiksna kamata se ne menja tokom čitavog perioda otplaćivanja kredita. S druge strane, promenljiva kamata sadrži fiksni i promenljivi deo, koji zavisi od stopa po kojim vodeće banke međusobno pozajmljuju novac. Ukoliko je kredit u evrima, kao promenljivi deo kamatne stope koristi se evropska stopa evrobor, a kod kredita u dinarima, domaća belibor.

Korak 5

Dinarski ili devizni kredit

Poslednjih godina gotovinski krediti se najčešće uzimaju kao čisto dinarski, ali je kod stambenih kredita situacija drugačija. Iako postoje i stambeni krediti u dinarima, kamatne stope kod takvih kredita su više nego kod onih koji se računaju u evrima i njihova maksimalna ročnost je 15 godina, tako da još uvek nisu toliko popularni. Dugoročno gledano, teško je unapred reći koji bi se kredit više isplatio, pa je savet da uz pomoć zaposlenih u banci sagledate prednosti i mane obe opcije, kao i rizike koje oni nose.

Korak 6

Propratni troškovi

Pre upuštanja u proces uzimanja kredita raspitajte se koje ćete sve troškove imati tokom apliciranja za kredit, obrade kreditnog zahteva i otplate kredita. Posebno treba obratiti pažnju na iznos efektivne kamatne stope, koja predstavlja stvarnu cenu kredita, i za razliku od nominalne stope, uključuje i prateće troškove.

Korak 7

Prevremena otplata

Iako vam na prvu loptu prevremena otplata kredita zvuči sjajno, imajte na umu da nekada podrazumeva dodatne troškove. Zato pažljivo proučite klauzulu u ugovoru o kreditu koja se odnosi na ovu mogućnost.

Kurir.rs/Slavica Tomčić

Foto: Shutterstock

Kurir