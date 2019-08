KO IZDAJE STAN NA CRNO, KAZNA POLA MILIONA: Evo koliko se godišnje plaća po krevetu ako turistima izdajete legalno!

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da su uvođenjem paušalnog oporezivanja za građane koji izdaju stan, sobu ili kuću želeli da motivišu ljude da ne rade na crno, jer će kazne biti i više od pola miliona dinara.

On je za TV Pink rekao da je u Beogradu kategorisano samo 2.500 mesta, a da stotine hiljada stranih turista godišnje dođu da posete prestonicu Srbije, da Novi Sad ima još manje kategorisanih mesta svega 600 ležajeva, a drugi je po broju turista grad u Srbiji.

"Imali smo problem da inspekcija ne može da uđe u stan da kontroliše. Hteli smo da nađemo rešenje da to bude takozvana 'vin vin' situacija i uveli smo paušalno oporezivanje za one koji imaju do 30 ležajeva", pojasnio je ministar.

On je naglasio da će za smeštaj prve kategorije vlasnici plaćati 3.000 dinara godišnje po ležaju. Na taj način, naglašava, ministarstvo je htelo da motiviše ljude da ne rade u crnoj zoni jer će kazne biti ogromne.

"U Beogradu više od 280 ljudi se prijavilo i kategorisalo smeštajne kapacitete. Oni plaćaju minimalni porez", rekao je Ljajić i dodao da su na dobiti svi država koja će ubirati malo sredstava od poreza i vlasnici smeštajnih kapaciteta koji će uz minimalan iznos raditi legalno.

Srbija je, kako kaže, po proceni evropske turističke komisije za 2019. godinu treće rastuće tržište u Evropi. Tome je doprinelo što Srbija nije bila ranije prepoznata kao turistička destinacija i što strani turisti teže da posećuju neotkrivene destinacije.

Ne očekuje da će ove godine rast stranih turista koji posete Srbiju dostići 10 odsto, ali će, kako kaže, biti sigurno veći od pet odsto.

"Po procenama kineskog giganta Alibabe i njihove turističke platforme, mi smo četvrto rastuće tržište za kineske turiste u 2019. godini u svetu. Nije reč o apsolutnom broju već o procentualnom rastu kineskih turista", pojasnio je on.

U prvoj polovini godine Srbiju je posetilo 57.000 gostiju iz Kine.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir