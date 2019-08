MINISTAR LJAJIĆ: Na zahtev potrošača spor mora da se reši van suda

BEOGRAD - Novim Zakonom o zaštiti potrošača koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja godine, trgovci će biti u obavezi da odu na vansudsko poravnanje po zahtevu potrošača, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić.

Ljajić je rekao da će se na taj način izbeći preskupo i presporo rešavanje sporova po sudovima. Nacrt Zakona će se naći u parlamentu u septembru.

"U tom nacrtu najbitinija stavka je unapređenje vansudskog poravnanja potrošača i trgovca. To vansudsko poravnanje postojalo je i do sada u zakonu, ali nije zaživelo. Nijedan trgovac se do sada nije odazvao na vansudsko poravnanje po zahtevu potrošača, jer nije bio u obavezi da to učini", kaže Ljajić.

On ističe da će, međutim, po novom zakonu trgovac biti u obavezi da to učini, kao i da će tela za medijaciju koja treba da posreduju u vansudskom sporu, znatno ozbiljnije raditi. "Ta tela će biti finansirana iz budžeta, a imaće i uslove za dobijanje licence", dodaje ministar.

Kako je precizirao Ljajić, potrošači će imati na raspolaganju četiri koraka da reše spor s trgovcem i zaštite svoja prava i interese.

"Prvi korak je da se potrošač sam obrati trgovcu. Ako u tome ne uspe, drugi korak je da to uradi preko Udruženja za zaštitu potrošača. Ako i to bude bez efekta, potrošač će u trećem koraku moći da reši spor preko tela za medijaciju, da bi tek na kraju, ako nijedan od ovih koraka ne uspe, potrošač i trgovac išli na sud", kazao je Ljajić.

Još jedna novina u zakonu je, kako je rekao, to da će od sada moći da se vansudski rešavaju i sporovi o robi čija je vrednost veća od 500.000 dinara, što prema sadašnjem zakonu nije slučaj. "To znači da od sada predmet vansudskog poravnanja može biti i nakit, nameštaj ili automobil", naglasio je Ljajić.

