MINISTAR MALI: Ulaganje u puteve pokreće srpsku ekonomiju

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je ulaganje u putnu infrastrukturu investicija koja pokreće srpsku ekonomiju, podstiče rast BDP-a i podiže kvalitet života građana.

On je za RTS, uoči otvaranja deonice na Koridoru 11 Obrenovac - Ljig, rekao da se izgradnjom autoputeva omogućava brže kretanje ljudi, bolji protok robe, zemlja postaje atraktivnija za investitore.

"To je ono što pokreće vašu privredu. Zato nije slučajno što smo, nakon finansijske konsolidacije, prošle godine imamo stopu rasta naše ekonomije od 4,3 odsto, ove godine 3,5 odsto", rekao je ministar.

On je podsetio da je ugledni britanski časopis Fajnenšal tajms objavio da je Srbija lider u svetu po privlačenju stranih direktnih investicija.

"Privukli smo 107 stranih direktnih investicija prošle godine, ali imam osećaj da mi nismo sposobni da budemo ponosni na to što smo prvi u svetu u nečemu što sve zemlje priželjkuju da budu", naglasio je on.

Osim deonice autoputa na Koridoru 11, Obrenovac- LJig, koja vodi do Čačka, kaže da će do kraja godine biti završena deonica od Obrenovca do Surčina, da se radi Požega - Preljina, a da će do kraja oktobra biti otvoren istočni krak Koridora 10, kao i da se kreće u izgradnju Moravskog korisdora.

Govoreći o Investicionom programu, Mali kaže da je na nivou vlade doneta odluka o osnivanju Komisije za investicije, čiji je predsednik premijerka Ana Brnabić, a u njenom sastavu biće i ministri u vladi, direktori javnih preduzeća, kao i predsednik Vučić.

Ministar finansija navodi da će se u analizu projekata koji budu pristizali u okviru Investicionog programa uključiti i svi ostali stručnjaci iz ministarstva.

Investicioni plan, ističe Mali, neće značiti samo ulaganje u putnu i železničku infrastrukturu, već i u školstvo, zdravstvo, pronatalnu politiku, turizam, poljoprivredu...

Mali je i potvrdio konstataciju novinara da će svako moći da predloži projekat od nacionalnog značaja.

"Ovo je istorijska šansa za našu zemlju, da završimo te infrastrukturne projekte da možemo da se posvetimo daljem rastu kvaliteta života naših građana", podvukao je Mali.

Osvrnuo se i na komentare pojedinih ekonomista o tome kako Investicioni program nije dobar jer će postaći rast javnog duga, te kazao da ako rast naše ekonomije bude pet ili šest odsto BDP-a, a javni dug se poveća za isti taj procenat, Mali je naveo da se u tom slučaju javni dug kao učešće u BDP-u ne pomera.

Zaključio je da finansijska konsolidacija i stabilne javne finansije daju mogućnost da Investicioni program bude završen bez povećanja javnog duga.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir