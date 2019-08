MINISTAR MALI O NOVOJ DEONICI KORIDORA 11: Otvaranje puteva je simbol napretka Srbije

U nedelju otvaranje deonice od Obrenovca do Ljiga

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da u oktobru bude otvoren istočni krak Koridora 10 ka Bugarskoj i poručio da je otvaranje novih puteva u našoj zemlji simbol napretka Srbije.

"Ulaganje u infrastrukturu pokazuje koliko je Srbija napredovala i koliko želimo da kroz bolju infrastrukturu poboljšamo kvalitet života građana Srbije i učinimo Srbiju boljim i atraktivnijim mestom za investiranje", rekao je Mali.

U nedelju se otvara deonica od Obrenovca do Ljiga na Koridoru 11, ukupne dužine 62,7 kilometara, podsetio je ministar. Otvaranjem deonice od Obrenovca do Čačka, punog profila autoputa dužine 103 kilometara, stizaće se od mesta do mesta za nešto manje od sat vremena.

"To je veliki simbol koliko smo mi napredovali, koliko neke decenijske snove polako ostvarujemo", istakao je Mali.

Podseća da je 18. maja ove godine "probijena" Grdelička klisura, otvoren južni krak Koridora 10. Rade se, navodi, i delovi Koridora 11 od Obrenovca do Surčina, a to će biti gotovo na kraju godine. Od Surčina do Čačka u dužini od 120 kilometara će biti pun profil autoputa.

"Požega-Preljina, takođe se radi, a na jesen, u oktobru očekujemo otvaranje i istočnog kraka Koridora 10 do Bugarske", rekao je Mali.

Moravski koridor počinje da se gradi u septembru, oktobru, a povezivaće Koridor 10 i 11. Ovi projekti su, ističe, mogući zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima. U prvih sedam meseci, iako je bio projektovan deficit u budžetu, ima 48,5 milijardi dinara suficita.

"Nama je najveći izazov sada da kroz ulaganje u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, nastavimo da rastemo što brže i što više."

Strane direktne investicije, navodi, znače otvaranje više fabrika i izdvajanje za povećanje plata i penzija.

Podseća da je rast srpske ekonomije prošle godine bio 4,3 odsto, a ove godine će biti 3,5 - 3,6 ili 3,7 odsto. Tri milijarde evra država izdavaja samo za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji.

"Svako domaćinstvo u narednih četiri do pet godina trebalo bi da ima priključak na kanalizaciju, put", naveo je Mali.

Četiri milijarde evra dodatnih je predviđeno za putnu i železničku infrastrukturu u šta nije uračunat Moravski koridor koji se gradi ove godine i košta 800 miliona evra, ali taj novac je, kaže, već obezbeđen.

foto: Beta/Miloš Miškov

Kroz Kancelariju za javna ulaganja 700 miliona evra se ulaže u domove zdravlja, škole, vrtiće što je važno i za pronatalnu politiku, rekao je ministar finansija govoreći o investicijama koje su u toku i koje se planiraju u narednom periodu.

"Želimo da ne postoji ograničenje za pokušaj vantelesne oplodnje, da li je tri ili četiri... koliko god neko pokuša, država će to postaći".

Kaže da 2011. i 2012. godine nije bilo u Srbiji direktnih stranih investicija, a da je Srbija sada rekorder po pitanju ovih investicija u svetu.

"To su stvari koje su se u Srbiji promenile, i to ne kaže ni Siniša (Mali) ni (Aleksandar) Vučić ni bilo ko, to vam kaže Fajnenšel tajms i rang liste ili Svetska banka, ili MMF, koji su veoma objektivni i veoma kredibilni po tom pitanju", rekao je Mali.

Kroz nacionalni investicioni program će se, kaže, podstaći domaće investicije a paralelno sa time će se podstaći i stopa rasta potrošnje, uveren je ministar.

Mali je rekao i da slede olakšice za privredu, posebno mala i srednja preduzeća, a govoreći o pripremama za budžet za 2020, godinu rekao da krajem septembra ili početkom oktobra dolazi u Srbiju delegacija MMF-a i do tada će biti završena računica vezana za povećanje plata i penzija.

Govoreći o opterećenju na zarade poslodavaca, podseća da je ono bilo oko 63 odsto ranije, sada je oko 62, a gledaće se da naredne godine bude za procenat manje, rekao je Mali.

U narednih 10 do 15 dana će biti donet stav o minimalnoj ceni rada jer još uvek traju pregovori sa sindikatima i poslodavcima i ponovio da će plata u decembru biti iznad 500 evra.

Mali kaže da razume da to nisu ogromne plate ali da je mnogo više nego 2013. i da je reč o pozitivnom trendu i "probijanju psihološke granice".

"Dobro je da pređemo tu granicu, ali mi tu nećemo stati. Kada uradimo to u decembru, ići ćemo dalje i hoćemo da te granice probijamo iz godine u godinu".

Mali je odbacio kritike pojedinih ekonomista da će novi investicioni plan uticati na povećanje javnog duga.

Ministar finansija rekao je i da su četiri zakona iz resora njegovog ministarstva na javnoj raspravi i da će oni biti usvojeni do kraja godine - Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, Zakon o Alternativnim fondovima kao i Zakon o investicionim fondovima.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir