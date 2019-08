SINDIKATI TRAŽE POVEĆANJE MINIMALCA ZA 24,5 ODSTO! Ministarstvo finansija: Realno bi bilo da plate budu više za 6-10 odsto

Sindikati i poslodavci nastavili su danas pregovore o povećanju minimalne cene rada za 2020, na drugom sastanku radne grupe Socijalno-ekonomskog saveta, na kome je Ministarstvo finansija predložilo povećanje od šest do 10 odsto, što su prihvatili poslodavci, dok sindikati traže rast minimalca za oko 24,5 odsto, rečeno je posle sastanka.

Ako bi minimalna cena rada, koja sada iznosi 27.400 dinara, bila povećana za 10 odsto ona bi iznosila 30.140 dinara, dok sindikati traže da minimalac bude 33.700 dinara.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije veruju da je najrealnije da kompromis bude postignut na sredini ta dva zahteva.

Potpredsednik SSSS i predsednik SSSS Vojvodine Goran Milić rekao je novinarima posle sastanka da su predstavnici Ministarstva finansija danas izašli sa realnim okvirom u smislu procenata mogućnosti za povećanje minimalca, od šest do 10 odsto.

- Poslodavci su izneli svoj predlog i misle da je realno da bude šest odsto, pa prihvataju do 10 odsto uz određene uslove. Sindikati su izašli sa predlogom, uzevši u obzir cenu minimalne potrošačke korpe i činjenicu da se to donosi za sledeću godinu, da to bude konkretna cifra i da se minimalac poveća sa sadašnjih 27.400 dinara na 33.700 dinara, što bi u procentima iznosilo oko 24, 5 odsto, kaže Goran Milić

foto: Kurir/Danijela Vujsić

Kako je rekao, to su prvi poznati podaci sve tri strane i sledeće nedelje će biti održan verovatno poslednji sastanak radne grupe pred sednicu SES-a.

- Sledeće nedelje će biti jasnija slika. Najverovatnija opcija, prema mom mišljenju, jeste da to bude između predloga vlade i sindikata. Razni zvaničnici iznose već duže najave koliko će to da bude, pretpostavljam da se može naći nekakav realni kompromis da sve tri strane budu zadovoljne, dodao je Milić.

Počasni predsednik UPS-a Nebojša Atancković je rekao novinarima da je za razliku od prehtodnog šastanka Ministarstvo finansija izašlo sa konkretnim predlogom, ne baš u detalje, kao i da se poslodavci slažu da to povećanje bude između šest i 10 odsto.

- Ta povećanja minimalnih i ostalih zarada ne mogu biti nikako plod nečijih želja i potreba, bilo bi dobro da to bude više, ali relanosti su takve, da preko tih šest odsto je prilično nategnuto, ali prohvatićemo mi i 10 odsto. Pod uslovom da dobijemo, a već smo dobili obećanje ministra finansija da će najmanje jedan odsto biti umanjenje opterećenja plata, tako da je to ono na čemu i dalje insistiramo, kaže Atanacković.

Ističe da ne postoji neki fond odakle bi se sa nekog realnog povećanja sa 27.400 na 30.000 dinara to moglo da bude 34.000 ili 35.000 dinara.

- Jer svako povećanje minimalne zarade istovremeno znači i povećanje ostalih zarada. Po predlogu sindikata ako bi minimalac bio 33.700 dinara, šta bi radili sa onima koji sada imaju 32.000 dinara. Šta bi radili sa onima koji sada imaju 33.000 i te plate bi morali da povećavamo. Nemoguće je da to privreda izdrži. Ne radi se tu samo o povećanju za tih 350.000 onih koji sada primaju minimalac već bi onda i veliki broj plata bile ispod minimalne, naveo je on.

Poručio je da bi se zato trebalo držati realnih mogućnosti privrede.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir