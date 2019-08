VUČIĆ: Medicinskim sestrama 15 odsto povećanje, zaposlenima u kulturi i nauci 10! Očekujemo i veći minimalac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas značajno povećanje plata medicinskim sestrama - 15 odsto, kulturi i naučnim radnicima - najmanje 10 odsto, a rekao je i da očekuje da će minimalac, posle razgovara i dogovora sa sindikatima, preći 30.000 dinara.

Govoreći za TV Pink o povećanju minimalca, on je podsetio da minimalnu platu u javnom sektoru prima oko 14 odsto ljudi a u privatnom 86.

"Ljudi žele da posluju sa više profita, pa isplaćuju minimalne zarade, ali smo uspeli da ih od 16.200 povećamo i verujem da će biti konačni dogovor sa sindikatima i da će preći 30.000 dinara. To je povećanje od 11,20 odsto, značajno povećanje i uticaće na povećanje prosečne plate", rekao je on.

Takođe, najavio da će u javnom sektoru najveće povećanje plata ići

medicinskim sestrama i dodao da ako one, koje rade najteže poslove na intenzivnoj nezi, koje niko drugi ne želi da radi, i sve to za platu od 47.000 onda nije čudo što odlaze iz zemlje.

Podsetio je i da je svojevremeno nemačkom ministru zdravlja Jensu Španu, kada je rekao da će doći u Srbiju jer im je potrebno mnogo medicinskih sestara, poručio da tim povodom ne dolazi.

"Ali, džaba oni su to raspisali, sve što mogu da pokupe iz regionu oni to rade ali mi ćemo se boriti dramatičnim povećanjem plata i verujem da će vlada doneti odluku o povećanju od 15 odsto za medicinske sestre", rekao je on.

Vučić je dodao da će za naučne radnije i u sferi kulture biti obezbeđeno povećanje od najmanje 10 odsto i da veruje da će oni umeti to da vrate drzavi angažmanom.

(Kurir.rs/Tanjug)

