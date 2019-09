KINA BACA DOLAR, SADA VREDI SAMO ZLATO Zemljotres sa istoka, ovako su ulagači ZARADILI OGROMAN NOVAC!

Cena zlata vrtoglavo raste. Svaki dan vrednost zlata beleži novu rekordnu vrednost, najveću od kada se evidentira vrednost ovog plemenitog metala!

Zašto je to tako?

U najvećoj meri taj trend je uzrokovan enormnim štampanjem najzastupljenijih svetskih valuta, ekonomskim napetostima u svetu, merama koje sprovodi Kina da se oslobodi dolara, rizikom od zamene evra, jačanjem deviznih rezervi država monetarnim zlatom, niskim kamatnim stopama Fed-a itd.

Stručnjaci smatraju da trenutna vrednost nije visoka i da je odraz trenutnih ekonomskih odnosa u svetu. Zlato se pokazalo, kao najbolji zaštitnik imovine u periodima recesije, valutnih nestabilnosti, kao i u vremenu ratova.

Imovina, koja se nalazi u zlatu ne nalazi se pod rizikom. Zašto je to tako? U slučaju da dođe do slabljenja, zamene ili propasti neke valute, zlato će sačuvati vrednost koja će moći da se unovči prilikom uspostavljanja nove valute. To se npr.desilo zamenom nemačke marke u evro.

Zamenom valuta, vrednost novca nam je prepolovljena na legalan i ozakonjen način. Proizvod koji je koštao 1 nemačku marku, za nepunih 6 meseci koštao je jedan evro. S obzirom na to da je paritet između evra i marke iznosio 1 evro = 1,96 nemačkih maraka, to je u prevodu značilo da je za nepunih 6 meseci naš novac izgubio 96% svoje vrednosti.

ZAŠTO GRAĐANI ŠTEDE U ZLATU ?

1. Novca na svetskom finansijskom tržištu ima sve više. Banke imaju sve veći problem da plasiraju novac. Takav trend uzrokavao je da kamatne stope budu izuzetno niske i da štednju čine neisplativom.

Snažan rast zlata nametnuo se kao oportinuitetno rešenje. U svetu sve veći broj građana štedi u zlatu.

Ulagači prepoznaju snažan rast vrednosti zlata i ulažu jedan deo kapitala u zlato kako bi efekat njihovog ulaganja bio pozitivan.

2. Određen broj ulagača ulaže u zlato kako bi zaštitio svoj kapital od nepredviđenih ekonomskih događaja, koji se ciklično dešavaju kao što su recesije.

3. Jedan broj građana ulaže u zlato kako bi sačuvao svoj kapital usled slabljenja (inflacije), ili eventualne zamene evra i dolara. Nastojanje Kine da se oslobodi dolara, vrednost zlata usmerio je prema nebu. Cena zlata, gotovo po nepisanom pravilu beleži mnogo veći rast od stope inflacije i na taj način štiti vrednost novca.

4. Određena kategorija ulagača prepoznala je ulaganje u zlato kao oblik finansijskog osiguranja budućnosti. Građani srednje i starije životne dobi, koji imaju odgovoran odnos prema svojoj finansijskoj budućnosti, jedan deo svojih prihoda planski usmeravaju u zlato.

Njihova projekcija se zasniva na tome da, kada odu u penziju svoje prihode uvećavaju unovčavanjem određenog proizvoda od zlata. Oni najčešće kupuju apoene čija bi vrednost upotpunila njihove mesečne prihode.

Vrednost jednog kilograma zlata približila se nivou od 50.000 evra za jedan kilogram.

Iz američke investicione kuće City bank upozoravaju na to da će jedan kilogram zlata za nepunih deset godina vredeti više od 100.000 evra! Eksperti Goldman Saksa savetuju da, ako posedujete zlato u svom imovinskom portfoliu, da ga ne prodajete ni slučajno jer tek sledi rast vrednosti ovog plemenitog metala. Oni savetuju: Zlato treba kupovati zbog perioda koji nam tek dolazi i ukazuju na usporavanje najvećih ekonomija sveta, što može biti signal za recesiju.

Zlato je još uvek dostupno svakom čoveku na planeti, dok u budućnosti neće biti tako. Smatraju da će ovaj luksuzni metal biti dostupan samo superbogatim ljudima na planeti. Kao razlog navode frapantan rast vrednosti ovog plemenitog metala koji tek sledi.

Građani imaju mogućnost da ulažu u investiciono zlato i na taj način da štite svoju imovinu. Države to rade ulaganjem u monetarno zlato, jačajuci svoje devizne rezerve i povećavajući monetarnu stabilnost zemlje i povecavajući finansijsku elastičnost svoje valute.

Vrednost zlata u poslednjih 20 godina uvećala se za neverovatnih 486,11 odsto!

NESVAKIDAŠNJI FENOMEN

Ulaganje u zlato je priznato kao oblik najsigurnijeg dugoročnog ulaganja. Godine 2019. došlo je do enormnog rasta vrednosti zlata. U poslednjih godinu dana vrednost najvrednijeg plemenitog metala uvećala se 30%. To je omogućilo ulagačima da efekti ulaganja u zlato i u kratkom vremenskom okviru budu pozitivni.

Građani koji su 2018. godine kupili zlato, kada bi ga unovčili sada, ostvarili bi zaradu ( dobit ) od 25 %! Ovakve situacije ne dešavaju se često i zato se nastala situacija tretira kao fenomen.

ŠTA JE INVESTICIONO ZLATO

Investiciono zlato jeste čisto zlato, najveće finoće 999.9.

Investiciono zlato oslobođeno je PDV-a prilikom kupovine i dostupno je za kupovinu u našoj zemlji po cenama kao u zemljama Evropske unije i Švajcarske.

Dijagram kretanja vrednosti zlata u zadnjih 20 godina.

