KURIR TV UŽIVO IZ PALATE SRBIJA: Vučić i Zeman na Srpsko-češkom poslovnom forumu

Predsednik Aleksandar Vučić i njegov češki gost Miloš Zeman, danas su se posle razgovora u četiri oka u palati Srbija priključili sastanku privrednik delegacija dveju zemalja u okviru Srpsko- češkog poslovnog foruma.

- Veoma je važno imati podršku vrha države, istakao je Čadež u obraćanju i zahvalio gostima.

Zeman je rekao da mu je drago da ministri dve zemlje imaju bilateralne sastanke.

- Lepše će biti ako prostor za ovakve susrete bude permanentan. Razgovarao sam s ambasadorom i on se složio. Ako biste uspeli, predsedniče, da rekonstruišete Češki dom, to bi bilo jedno od mesta za susrete. Ne postoje nikakve prepreke između dve zemlje. Ne objavljujemo međusobno carinske namete, kao što to neki rade. Uvek sam govorio da je dobro kad trgujemo jabukama, ali bolje je saditi stabla - kazao je Zeman.

Vučić je rekao da je srećan što vidi veliki broj privrednika zainteresovanih za saradnju.

- To pokazuje da se srpska ekonomija polako oporavlja. Smanjujemo javni dug, četvrtu godinu zaredom imamo suficit u našem budžetu. Za nas je od presudnog značanja da dižemo nivo investiranja u našu zemlju, a Češka je četvrta po broju investicija u Srbiji. Mislim da to možemo da pojačamo - rekao je Vučić i obećao da će se lično baviti svakim problemom kako bi što više čeških investitora - rekao je Vučić.

Na forumu su, pored predsednika dve države govorili i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Vladimir Dlouhi, predsednik Privredne komore Češke Republike.

