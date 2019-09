SRBIJA JE LIDER U INOVACIJAMA I TEHNOLOGIJAMA ZAHVALJUJUĆI STRUČNIM INŽENJERIMA! Popović: Prošle godine izvoz IT usluga premašio je 1,15 milijardi evra

Zahvaljujući našim inženjerima, Srbija je lider u inovacijama i tehnologijama u ovom delu Evrope, a samo prošle godine izvoz IT usluga iz Srbije premašio je 1,15 milijardi evra i to je prvi put da je izvoz IT usluga bio veći od izvoza poljoprivrednih proizvoda, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

On je danas otvarajući Međunarodnu Konferenciju "Digitalizacijom do razvoja za održivu budućnost u Istočnoj Evropi" rekao da se očekuje da će izvoz krajem 2019. godine dostići rekordnih milijardu i po evra, dok bi izvoz IT usluga 2020. trebalo da dostigne dve milijarde evra.

Rekao je i da su svi svesni važnosti koju danas ima geoprostorna informacija, zbog čega je Srbija uspostavila saradnju sa najznačajnijim partnerima iz sveta i Evrope.

- Uspostavili smo saradnju sa partnerima iz Evropske nije, sa Evropskom svemirskom agencijom, ruskim korporacijima Roskosmos i Glonas i kineskom nacionalnom svemirskom administracijom u oblasti kosmosa, sistema osmatranja Zemlje, pozicioniranja satelitskih sistema, servisa i geoinformacija. To nam omogućava zajednički razvoj sistema i komponenti zasnovanih na savremenim komsičimt tehnologijama, kazao je Popović.

Na trodnevnoj Konferenciji koja je organizovana u etno naselju Vrdnička kula biće reči o tome kako digitalne tehnologije, podaci, politike i zakonska regulativa mogu pomoći u rešavanju brojnih složenih izazova, sa kojima se svet danas susreće.

Neki od izazova su adaptacija i ublažavanje klimatskih promena i brza urbanizacija, porast prirodnih nepogoda i ublažavanje i rešavanje nasilnih sukoba.

O ovoj i brojnim drugim temema razgovaraće više od 200 eksperata iz 21 zemlje i 12 međunarodnih organizacija.

Posebna pažnja biće posvećena temama u vezi sa tehnološkim podsticajima digitalnoj transformaciji, digitalnim podacima, dobrim upravljanjem vlasništvom nad zemljištem i inovativnim uslugama i aplikacijama.

Konferenciju zajednički organizuju Republički geodetski zavod (RGZ), Zajednički istraživački centar Evropske komisije, Svetska banka, Organizacija za hranu i poljoprirvedu Ujedinjenih nacija (FAO), Komisija eksperata UN za globalno urpaavljanje geoprostornim informacijama u Evropi i Ekonomska komisija UN za Evropu.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir