KRUŠEVLJANIN NA ČELU AUTO-GIGANTA: Srbin glavni u BMW!

Da srpska pamet i znanje lako sebi prokrče put do uspeha, pokazuje i primer Kruševljanina Milana Nedeljkovića, koji će od 1. oktobra biti član borda direktora, to jest upravnog odbora nemačkog automobilskog giganata.



Naime, rukovodstvo BMW odlučilo je da ovaj srpske gore list primi u top menadžment kompanije i da mu na upravljanje poveri fabrike „Mini“ i „Rols-Rojs“ u Engleskoj, u kojima će biti rukovodilac proizvodnje.



Pedesetogodišnji Milan Nedeljković na novu funkciju dolazi s mesta šefa BMW fabrika u Lajpcigu i Minhenu, a u bordu direktora naslediće Olivera Zipsea, koji je mesec dana bio izvršni direktor ove automobilske kompanije.



- Delimo isto razumevanje kulture liderstva, jasnu odgovornost i dosledan fokus na budućnost - izjavio je Zipse prilikom imenovanja Nedeljkovića za njegovog naslednika, preneo je nemački portal T-onlajn.



Da se put do vrha u jednoj od najmoćnijih kompanija u oblasti automobilske industrije ne dešava preko noći, vidi se i po profesionalnom putu Milana Nedeljkovića, koji je, posle školovanja i završenog mašinstva u Ahenu i MIT u Americi, 1993. godine došao na praksu u BMW fabriku u Minhenu. Posle različitih zaduženja u fabrikama u Minhenu i Regenzburgu, Nedeljković je 2006. postao rukovodilac farbare u fabrici „Mini“ u Oksfordu i na toj poziciji je ostao do 2010, kada prelazi za šefa montaže u fabrici BMW u Lajpcigu. Od 2013. postaje generalni direktor fabrike u Lajpcigu, u kojoj je izgrađen električni BMW i3. Od 2015. do 2018. bio je na čelu sedišta BMW u Minhenu, a godinu dana je bio menadžer vrhunskog kvaliteta kompanije. Kao direktor proizvodnje, on će biti odgovoran za 31 BMW postrojenje širom sveta.



Nedeljkovićev posao od 1. oktobra biće da nastavi proizvodnju automobila u fabrikama „Mini“ i „Rols-Rojs“ u Engleskoj, uprkos bregzitu.



- U Oksfordu će prvi električni „mini“ biti predstavljen u novembru, a čeka ga više od 40.000 potencijalnih kupaca. A onda Nedeljković mora fleksibilno da upravlja konstrukcijom benzina, električnih i hibridnih automobila u BMW fabrikama širom sveta, zavisno od kretanja potražnje. Za četiri godine BMW želi da bude na tržištu sa 25 E modelima - prenosi portal T-onlajn.

U kompaniji BMW potvrdili su za Kurir imenovanje Milana Nedeljkovića u bord direktora, ali su nam objasnili da će novinari za izjave morati da pričekaju.

- Politika kompanije je da novoizabrani rukovodioci, pa i Nedeljković, ne mogu da daju izjave 100 dana od imenovanja, odnosno dok se ne upoznaju sa svojim novim obavezama u kompaniji - kažu u centrali BMW.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je uvek ponosan kada neko od ljudi sa ovih prostora napravi karijeru na globalnom nivou, posebno u privredi.

- Imenovanje naših ljudi na važne funkcije nije nešto što se ne dešava, ali je za nas to važno da možemo da ostvarimo kontakt s njima. Da to što smo sa istih prostora možemo da koristimo da lakše objasnimo zašto je prednost ulagati ovde i da je moguće napraviti dobar posao u interesu i te kompanije i nas - kaže Čadež za Kurir.

Rođen 1969. u Kruševcu

1988-1993. studirao mašinsko inženjerstvo na univerzitetu RWTH Ahen i na Institutu tehnologije Masačusets na Kembridžu u SAD

2000-2004 - doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Minhenu

1993 - došao na praksu u BMW u Minhen

1994-1999 - obavljao funkcije planiranja u fabrikama za napredne tehnologije

1999-2006 - rukovodilac u fabrikama u Minhenu i Regenzburgu

2006-2010 - rukovodilac farbare u fabrici „Mini“ u Oksfordu

2010-2013 - rukovodilac montaže u fabrici u Lajpcigu

2013-2015 - generalni direktor fabrike u Lajpcigu

2015-2018 - generalni direktor fabrike u Minhenu

2018-2019 - viši potpredsednik za kvalitet na nivou korporacije

1. oktobar 2019 - postaje član borda direktora za proizvodnju u BMW



