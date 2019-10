PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE: Počeo Drugi Regionalni poslovni forum u Novom Sadu!

Drugi Regionalni poslovni forum, u organizaciji Autonomne pokrajine Vojvodine i Skupštine evropskih regija, a u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine, Novosadskim sajmom i Evropskom mrežom preduzetništva, danas je u PКV otvorio potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, koji je i potpredsednik Skupštine evropskih regija.

„Ovo je jedinstven događaj i jedinstven koncept u Srbiji, jer obezbeđujemo kompanijama ne samo iz regiona, nego sa četiri kontinenta, da na potpuno besplatan način, preko bilateralnih sastanaka pokušaju da obezbede posao za svoje kompanije“, rekao je Zobenica.

Otvarajući Forum, dodao je da je uspeh prošlogodišnjeg, prvog Regionalnog poslovnog foruma to što je 14 kompanija, na osnovu sedam sklopljenih ugovora, obezbedilo poslovnu saradnju. „Verujem da će ovogodišnji Forum prevazići rezultate prošlogodišnjeg s obzirom na činjenicu da imamo trećinu više prijavljenih kompanija i zakazanih bilateralnih sastanaka“, istakao je Zobenica i naglasio da je bilo više od 300 zahteva za bilateralnim susretima i da na ovogodišnjem Forumu učestvuju predstavnici 32 regije.

Tom prilikom, predsednik PКV Boško Vučurević pozdravio je prisutne i istakao da je ovogodišnji Forum okupio 200 učesnika iz 21 zemlje sa četiri kontinenta, a da je zakazano preko 140 bilateralnih susreta.

„Nama je od velikog značaja jedinstvo svih institucija i izvršne vlasti u APV, a takođe i sa jedinstvenim komorskim sistemom na čelu sa PКS, kojim stvaramo pravi privredni ambijent za dalje nastupe vojvođanske privrede na svim regionalnim tržištima. Istovremeno, spremno dočekujemo inicijative svih naših partnera iz celog sveta kako bi, u ovom veoma dinamičnom vremenu za privredno okruženje, reagovali na pravi način“, rekao je Vučurević.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević istakao je da je i ove godine Pokrajinska vlada, preko RAV, uzela puno učešće u Regionalnom poslovnom forumu, koji je, kako je rekao, dodatni podsticaj razvoju ekonomije i privrede.

foto: Promo

„Prepoznali smo ovaj koncept kao dobar koncept pre svega međuregionalne saradnje, gde rad Skupštine evropskih regija dobija konkretan oblik“, rekao je Milićević. On je dodao da regionalno povezivanje u sferi privrede obezbeđuje dugoročan, stabilan i održiv rast naših ekonomija. „Imajući u vidu da su naše ekonomije u najvećoj meri izvozno orijentisane, povezivanje tržišta i međusobna saradnja su nam neophodni“, rekao je Milićević.

„Današnji Forum je dobro mesto i da se otvore određena pitanja i da se daju odgovori na ta pitanja. Jedno od glavnih pitanja u razgovoru sa domaćim i stranim privrednicima jeste kako liberalizovati uslove poslovanja, kako smanjiti preterano administriranje koje spoljnotrgovinsku razmenu čini neefikasnom“, naglasio je Milićević.

Zemlja partner ovogodišnjeg Regionalnog poslovnog foruma je Republike Slovenija, te se na otvaranju, ispred slovenačkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane obratio generalni direktor Uprave za hranu i ribarstvo dr Bojan Pahor, koji je istakao da Srbija i AP Vojvodina aktivno rade na intenziviranju privrednih odnosa.

Član Izvršnog odbora AER-a i župan Varaždinske županije, Republika Hrvatska, Radomir Čačić, u svom obraćanju, istakao je da AP Vojvodina, kao jedna od najaktivnijih članica AER-a, na najbolji način realizuje mogućnosti koje pruža članstvo u ovoj organizaciji i da je Forum, kako je rekao, odličan primer kako povezivanje institucija i privrednih subjekata, može doprineti zajedničkom privrednom i ekonomskom razvoju.

„Mislimo da ovakvi skupovi pojednostavljuju i pojeftinjuju poslovanje članicama Кomore i dovode do bržih i jačih rezultata. Važno je i to što su na jednom mestu i predstavnici države i privrede i klasterskih udruženja i naših i iz regiona, tako da dolazi do brže razmene ideja i mišljenja i mogu se neke stvari brže i lakše usaglasiti u korist privrede, što nam svima u stvari diže konkurentnost i ojačava i našu državu i region“, rekao je Mladen Dumanović, predstavnik kompanije „Кom Data“ (ComData) iz Novog Sada, koja postoji 27 godina, a bavi se proizvodnjom složenih softverskih sistema, odnosno softvera, za domaće i tržište evropskih zemalja (Švedska, Nemačka, Austrija, Švajcarska i druge).

„Imamo veliko iskustvo u radu sa softverskim kućama iz pomenutih zemalja i sa industrijom pošto razvijamo i industrijska rešenja i svesni smo na koji način njihove matične države pomažu svojim preduzećima u IКT sektoru i drago nam je što vidimo pomak u poslednje dve godine u tome da se i naša država trudi da pomogne IКT sektoru, koji je poznat kao generator razvoja. Tu moram da pohvalim Vladu Republike Srbije i Pokrajinsku vladu i komorske institucije zajedno sa PКV koja nas je pozvala da učestvujemo na Forumu“, dodao je Dumanović.

Drugi Regionalni poslovni forum traje do 4. oktobra 2019. godine. Tokom prvog dana, održani su i bilateralni susreti privrednika iz sektora: Poljoprivreda i prehrambena industrija; Metalo-prerađivačka industrija; Prateće komponente u automobilskoj industriji i Informacione tehnologije. Drugog dana Foruma predviđene su studijske posete učesnika Foruma Institutu za ratarstvo i povrtarstvo – NS seme i kompaniji „КomData“ iz Novog Sada dok će se tokom trećeg i četvrtog dana, održati bilateralni razgovori učesnika Foruma na temu turizma, na Novosadskom sajmu u hali „Master“, za vreme trajanja 52. Međunarodnog sajma turizma, gde je zemlja partner Republika Mađarska.

Na plenarnom delu Forumu, održana je i prezentacija „Održiva proizvodnja hrane“, Univerzitet Ljubljane, a svečanom otvaranju prisustvovali su i privrednici, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine, predstavnici Pokrajinske vlade, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije, Privredne komore Srbije, diplomatske delegacije iz ambasada i konzulata Brazila, Tunisa, UAE, Slovačke, Maroka, Slovenije, BiH, Republike Srpske, delegacija Trgovinskog predstavništva Ruske

Kurir