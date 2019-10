SVE POVOLJNIJI USLOVI ZA KREDITE ZA PENZIONERE: Starosna granica ide i do punih 80

Imamo sve starije penzionere koji vraćaju poslednju ratu, a uz to bankari im podižu i iznose koje mogu da pozajme, uz još neke olakšice, koje variraju od banke do banke

U želji da obezbede sebi iole komforniji život, i najstariji sugrađani podižu kredit, najčešće gotovinski, a koliki iznos će im banke odobriti, najviše zavisi od godina starosti i visine penzije.



Praksa postaje da se starosne granice za odobravanje, odnosno vraćanje kredita pomeraju naviše, pa je moguće i u osamdesetoj godini vraćati poslednju ratu. Osim što za najstarije sugrađane banke nude niz pogodnosti, sve više njih povećava i iznos gotovinskih kredita, čija gornja granica ide i do dva miliona dinara, i to bez učešća. Minimalni iznos kredita je 20.000, a pozajmicu mogu da otplaćuju u ratama od šest pa do 95 meseci. Većina banaka uslovljava penzionere da poslednju ratu kredita vrate do 78. godine života, a ima i onih kod kojih je ta granica 80 godina.

- Penzioneri najčešće biraju gotovinski kredit jer su im takvi najpogodniji. Banke su svesne da su im penzioneri među najbrojnijim klijentima i zbog toga se trude da im obezbede privlačne uslove, pa tako i otplatu do 80. godine - kaže za Kurir Dušan Uzelac, direktor finansijskog portala Kamatica.



Primera radi, ukoliko penzioner uzme gotovinski kredit od 200.000 dinara na 60 meseci, sa kamatom od 14 odsto, koju banke najčešće i propisuju za ovu starosnu grupu, mesečno će vraćati oko 4.700 dinara. Dodatne pogodnosti koje naše bake i deke mogu da očekuju prilikom biranja i uzimanja zajma su krediti za refinansiranje bez troškova obrade, životno osiguranje bez naknade, kao i popusti u zdravstvenim ustanovama koje poneke banke nude ukoliko ste njihov klijent.

Ipak, pored pogodnosti, penzioneri prilikom odlaska u banku moraju da ispune odgovarajuće uslove. Banke često zahtevaju da je penzioner minimum mesec dana u penziji, da ima između 55 i 75 godina u trenutku uzimanja kredita, kao i da prima penziju ne manju od 15.000, odnosno 20.000 dinara.

- Iznos kredita ne mora uvek biti uslovljen mesečnim primanjima, odnosno iznosom penzije. Penzioneri se suočavaju s problemom starosne granice koju banke propisuju, što je najviše primetno ukoliko žele da podignu stambeni kredit. Banke žele sigurnost, pa ovu vrstu kredita, koja se otplaćuje i po 10 i 15 godina, sedamdesetogodišnjacima i starijima uglavnom ne odobravaju - kaže Uzelac.



Novac koji dobiju od banke penzioneri masovno troše na belu tehniku, putovanja ili uređenje stana, ali ima i onih koji ga ustupaju članovima svoje familije koji su mladi, ali nemaju uslova za zaduživanje.

Životno osiguranje SIGURNOST ZA CELU PORODICU Isplata osiguranja posle smrti je veoma značajna za porodicu nakon gubitka drage osobe. Poslovna politika mnogih banaka uključuje i uslov da korisnik kredita tokom otplate bude životno osiguran, to jest da zaključi „riziko osiguranje“. Osim toga što ovo osiguranje može biti uslov za dobijanje kredita, njime se obezbeđuje i finansijska sigurnost porodice korisnika kredita. To znači da porodica ne nasleđuje dug po kreditu i nema strah od aktivacije hipoteke i moguće zaplene stambene jedinice u slučaju prestanka otplate kredita. Samim tim porodica je finansijski zaštićena, a banci će dug isplatiti osiguravajuće društvo.



Uslovi za uzimanje kredita

minimum mesec dana u penziji

starost između 55 i 75 godina pozitivna ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti Povoljnosti za penzionere

Otplata rata do 80. Godine Vraćanje kredita do 95 mesečnih rata Gotovinski krediti bez učešća Krediti za refinansiranje bez troška obrade Besplatno životno osiguranje Popusti u zdravstvenim ustanovama za plaćanje karticama banke

