MINISTAR MALI: Švajcarski model za penzije najbolji i najpravedniji, počinjemo sa primenom od 1. januara

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Skupštini Srbije da će od 1. januara naredne godine početi da se primenjuje indeksacija penzija po takozvanoj "švajcarskoj formuli", za koji je ocenio da je najbolji i najpravedniji model za nastarije sugrađane.

"Ovo je najbolji i najpravedniji način, mozete videti to i po reakciji naših sugrađana", rekao je Mali tokom skupštinske rasprave.

Na dnevnom redu skupštine pored izmena i dopuna budžeta za 2019.godinu, nalaze se i Predlog izmena I dopuna Zakona o budžetskom sistemu i Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Mali je kazao da je važno da postoji dovoljno novca u budžetu i da se teži ka tome da se za rast plata veže i rast penzija i da postoji fer i direktan odnos.

"Cilj nam je bio da povećanjem ne dovedemo u pitanje ekonomsku stabilnost. Vodimo odgovornu ekonomsku politiku i vodimo računa o svakom dinaru", poručio je Mali.

On je precizirao da će plate zaposlenima u javnom sektoru biti povećane od 1. novembra i to u iznosu od osam do 15 odsto, a prosečno 9,6 odsto.

Prema njegovim rečima, medicinske sestre će dobiti najveće povećanje, 15 odsto.

"Namera nam je da zadržimo kvalitetan kadar u javnom sektoru, a kako bi građani Srbije imali kvalitetnije zdravstvo, školstvo, socijalnu zaštitu...kao država se posebno borimo za ostanak medicinskih sestara i doktora u zemlji, tako da, osim povećanja plata, ulažemo i milijardu evra u zdravstvenu infrastrukturu, odnosno pre svega u bolnice i kliničke centre", rekao je Mali.

Odgovarajući na kritike opozicionih poslanika, on je kazao da medicinske sestre treba da imaju najveće povećanje plata i naveo da je u poslednjih pet godina 12.000 medicinskih radnika našlo zaposlenje u zdravstvenom sistemu Srbije, tako da nisu tačne pojedine informacije da je došlo do smanjenja njihovog broja.

Poslanici vladajuće većine su na sednici Skupštine Srbije najavili da će podržati rebalans budžeta. Oni su pohvalili to što ćeb budžetski suficit biti usmeren na povećanje plata, pomoć penzionerima i kapitalne investicije.

Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković rekao je država vraća građanima njihove pare. On je pohvalio ministra finansija da dobro obavlja posao i da je postigao dobre rezultate.

Takođe se spomenuo i blokadu Rektorata Univerziteta u Beogradu i zapitao "gde još u svetu ima da se Rektorat bavi politikom".

Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević takođe se osvrnuo na blokadu Rektorata i poručio ministru finansija da nastavi posvećeno da obavlja svoj posao, koji, kako kaže, daje rezultate.

Poslanik Stranke moderne Srbije Aleksandar Stevanović ukazao je da se naredni budžeti moraju usmeriti ka rastu i ka malim i srednjim domaćim preduzećima i da se mora više razmišljati o rasterećenju privrede.

Poslanik SDPS Ivan Bauer rekao je da će suficit biti upotrebljen za nešto dobro i korisno.

Naveo je i da su građani podneli najveći teret fiskalne konsolidacije i da su zaslužili da se to odrazi sada kroz rast plata i penzija.

Poslanici PUPS-a su ukazali na to da ne bi smelo da dođe do velikog raskoraka između prosečnih plata i penzija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir