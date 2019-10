MINISTAR LJAJIĆ: Sa Erdoganom stiže više od 100 privrednika

BEOGRAD - Osim ekonomskog značaja koji će imati poseta turskog predsednika Redžepa Erdogana u ponedeljak Srbiji sa preko 100 privrednika, za našu zemlju je partnerstvo sa Turskom važno i zbog njene pozicije na međunarodnoj sceni, rekao je jutros ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

On je podsetio da je trgovinska razmena između Srbije i Turske pre dve godine iznosila je 800 miliona dolara, a danas iznosi više od 1,3 milijarde.

"Ono o čemu se puno razgovaralo, a u šta je malo ko verovao jeste početak gradnje auto-puta između Srbije i BiH. To je veoma važan projekat za građevinsku operativu u obe zemlje. Uz to, ulazi se u ozbiljan investicioni ciklus sa BiH s kojom imamo najveću trgovinsku razmenu, a najgoru putnu infrastrukturu. Uz to, potrebna je stabilnost i saradnja u regionu. Put znači život i povezanost zbog čega ovo jeste i mirovni projekat", istakao je Ljajić.

foto: Kabinet potpredsednika Vlade Srbije

Najavio je i da se uskoro očekuje i razgovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom o tzv. "mini Šengenu", projektu koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Trebalo bi da dođe do potpisivanje zajedničkog teksta, u kojoj formi videćemo. Vučić je 2014. izašao sa idejom carinske unije. Suština je da smo mi kao pojedinačne privrede suviše male da bi držale položaj na globalnom tržištu. Uz to, omogućilo bi i lakšu dolazak radnika iz jedne u drugu zemlju regiona. To ne bi mnogo značilo ako bi ostalo samo na ove tri zemlje, jer mi sada gubimo milione evra na čekanju robe na granicama zbog čega je ta roba skuplja 5-6 odsto. Ukoliko ima minimum političke volje, to bi puno značilo za sve građane regiona", rekao je Ljajić.

On je podsetio i da se približava dan kada će biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, čime će Srbiji biti otvoren pristup tržištu od 180 miliona ljudi, a proširen je spisak robe i povećane količine koje će moći da se izvezu na to tržište.

"Ništa se neće dogoditi u praktičnom smislu, jer sledi ratifikacija u svim parlamentima, ali mi i sada imamo sporazum s Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom koji će se i dalje realizovati do pune implementacije ovog", kaže ministar trgovine.

Ljajić je komentarisao i reakciju EU na najavu potpisivanja sporazuma.

"Ovo nema veze ni s jednom tačkom, jer je ovde reč o robi a ne o uslugama i energetici. Nema nikakve mistifikacije, ovo će važiti do ulaska Srbije u EU, tačnije do šest meseci pre ulaska u EU", rekao je Ljajić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

Kurir